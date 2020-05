Eerste Kamer wil weer fysiek bijeenkomen! Verplaatsen vergaderingen naar de Ridderzaal, wanneer gaat de Tweede Kamer weer bijeenkomen?

Op dit moment kunnen maar veertien van 75 Kamerleden aanwezig zijn in de Eerste Kamer, maar omdat de leden van de Eerste Kamer van mening zijn dat het belangrijk is om met meer mensen te vergaderen verplaatsen ze tijdelijk naar de Ridderzaal. De EK had eerder al advies gevraagd aan de Raad van State die van mening is dat fysieke vergaderingen vele malen beter zijn voor het democratische besluitvormingsproces!



Het is een vraag die al langer speelde: wanneer mag de politiek weer fysiek bijeenkomen? Er zijn namelijk nogal wat kritische noten te plaatsen bij digitale Kamervergaderingen – of op lokaal niveau: de raadsvergaderingen.

Fracties in de Eerste Kamer willen nu dan ook dat de plenaire vergaderingen naar de Ridderzaal worden verplaatst. Dit zorgt voor genoeg ruimte voor de commissievergaderingen, die dan weer kunnen plaatsvinden in de plenaire zaal. Deze vergaderingen worden nu allemaal digitaal gehouden. Helaas gaan deze digitale vergaderingen gepaard met weinig transparantie, zowel op lokaal als nationaal niveau. En dit is volgens de Raad van State niet altijd even goed, ook zij zien liever fysieke vergaderingen.

100% eens met @khadijaArib ! #GO maakt zich al maanden hard, vooral achter de schermen, om de @EersteKamer zo veel mogelijk open te houden en fysiek te vergaderen en verzet zich fel tegen de #zelfcastratie die o.a. door #FVD en @Jan_Anthonie wordt gepropageerd. Onacceptabel! #Op1 https://t.co/bOtXjbN8v0 — GO (@GO2021NL) May 3, 2020

Het is goed om te zien dat de leden van de Eerste Kamer weer fysiek bijeen willen komen. Dit zorgt ook voor meer transparantie, bij veel vergaderingen die digitaal worden gehouden kan men niet live meekijken. Terwijl dit wel onze grondwettelijke recht is.

Daarom zal het weer tijd moeten worden dat de politiek in zijn geheel weer langzaamaan fysiek terugkeert.