EIN-DE-LIJK: Sudan maakt vrouwenbesnijdenis strafbaar. 3 jaar cel voor gekken die meisjes verminken!

Het had natuurlijk al lange tijd geleden moet gebeuren, maar hé, beter laat dan nooit: het Afrikaanse land Sudan heeft vrouwenbesnijdenis officieel illegaal gemaakt. Mensen die deze vreselijke verminking uitvoeren op meisjes — of die daarbij betrokken zijn — kunnen maximaal drie jaar gevangenisstraf krijgen.

Volgens de Verenigde Naties zijn 9 op de 10 vrouwen tussen de 14 en 49 jaar oud besneden in Sudan. Denk daar even goed over na: bij 87% van de Sudanese vrouwen zijn de buitenste én de binnenste schaamlippen weggehaald. In sommige gevallen geldt dat ook voor de clitoris.

Ongelooflijk.

Gamal Ahmed, een vooraanstaand lid van de Sudanese gemeenschap in Nederland volgens de NOS, is dolblij dat Sudan nou eindelijk in actie is gekomen tegen deze overduidelijke misdaad tegen de menselijkheid. “Voor mij persoonlijk staat dit gelijk aan marteling, als je kijkt wat voor ellende meisjes over zich heen krijgen ze moeten hier mee leven,” aldus Ahmed. Daar voegt hij voor de goede orde aan toe dat deze ‘traditie’ al duizenden jaren bestaat, al voor de opkomst van de islam. “”Maar in de Hoorn van Afrika is dit traditie. Het gebeurt er al duizenden jaren. Mensen maken vaak de link tussen de islam en meisjesbesnijdenis, maar dat is een groot misverstand. Daar heeft het niets mee te maken.”

In totaal zijn er nu 200 miljoen vrouwen besneden in de wereld.

De reden dat dit nu eindelijk illegaal is verklaard in Sudan? Massademonstraties van vrouwen. Door initiatief te nemen — door massaal de straat op te gaan — hebben zij ervoor gezorgd dat dictator Bashir afgezet werd door het leger en nu dat vrouwenbesnijdenis ein-de-lijk bij wet verboden is gemaakt.

Zo zie je maar weer: als vrouwen — en burgers in het algemeen — écht in opstand komen kunnen ze heel wat voor elkaar krijgen.

