Ga fietsen! Doorgeslagen BOA’s eisen wapens om dictatoriale coronaregels te handhaven

Het moet niet gekker worden. BOA’s in het hele land vinden dat zijn bewapend moeten worden. Zo niet, dan weigeren ze boete’s uit te delen.

RTV Rijmond bericht dat BOA-vakbonden hun acties landelijk gaan opvoeren. De actie in Rotterdam, waarbij de amateur handhavers drie dagen geen boete’s uitdelen, “vindt op 1 juni navolging in andere gemeenten. Ook wordt volgende week dinsdag actie gevoerd.”

Half april werden een paar BOA-‘handhavers’ het ziekenhuis ingeslagen door tuig dat de coronamaatregelen weigerde na te leven. Ook op Hemelvaartsdag ging het mis. Toen werd een handhaver geschopt en geslagen op het strand van IJmuiden.

Dat is natuurlijk niet best, maar de reactie van de BOA-vakbonden is zo mogelijk nog erger. Zij eisen namelijk wapenstokken én pepperspray. Met andere woorden: ze willen licht bewapend worden. En wel meteen.

Twitteraar Cortes doorziet het spel dat hier gespeeld wordt. “Dit is lekker,” zegt hij over opmerkingen van Pieter van Vollenhoven die de BOA’s steunt. “Eerst concept BOA’s bedenken om politie te ontlasten voor simpele handhavingstaken. En er dan alsnog een bewapende club van maken.”

Dit is lekker. Eerst concept BOA's bedenken om politie te ontlasten voor simpele handhavingstaken. En er dan alsnog een bewapende club van maken. Downgrade die politieopleiding dan gewoon naar BOA-niveau. Kan iedereen van de sociale werkplaats ook gewoon solliciteren naar agent. https://t.co/GUEIpNEFAI — Cortés (@Cortes) May 22, 2020

Volkomen onacceptabel. Politiewerk hoort bij de politie. BOA’s moeten maar lekker terug naar de fabriek of lokale plantsoenen gaan. Je weet wel: naar de plekken waar ze tot voor kort werkten. Wat ze vooral niet horen te krijgen is de macht en middelen om zich als domme dictators te gedragen. Ik bedoel maar, stel je eens voor hoe deze mafketels zich gedragen als ze niet alleen meetlint hebben, maar ook een wapenstok én pepperspray:

Autistisch jongetje die samen met zijn moeder en gehandicapt zusje in piepklein huis woont krijgt boete van 95euro, van boa omdat hij op 1,28m van een vriendje zit Ipv 1,50m. Ome agent haalde de meetlint erbij. Zooo deze is erg. Absurd en ziekelijk! https://t.co/x6rEdhxsNn — Badr asbai (@AsbaiBadr) May 18, 2020

Als je meeleest op sociale media zijn er nogal wat BOA’s die hun ‘macht’ héérlijk vinden. Dat soort types moet je vooral niet méér macht geven.

Ga maar lekker aan het werk op de sociale werkplaats, zoals mensen die nu BOA zijn in het verleden deden. Lijkt me veel beter.

Volg mij op Twitter.