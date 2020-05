Hahaha! Zure 50Plus-Kamerleden miepen: ‘Henk Krol is een zetelrover!’

Oud-partijleider Henk Krol had geen zin om mee ten onder te gaan met het schip en verliet de partij 50Plus. De overgebleven 50Plus-Kamerleden Van Brenk (wie?), Sazias (wie?) en Van Otterloo (wie?) konden dit maar moeilijk verteren. Of eigenlijk: helemaal niet! Henk Krol, die een kwart miljoen stemmen kreeg, is “een zetelrover”. Is dat even lef hebben! Zo’n verwijt uit de monden van drie zure politici, die samen niet eens genoeg stemmen hebben voor één zetel! Hahaha.



Hoeveel shotjes azijn zouden ze achterover hebben geslagen voor ze besloten om zó te reageren op het vertrek van hun partijleider? Mijn god zeg. En schat het ook maar niet te laag in. Want met z’n drietjes hangen ze net zo vrolijk ook meteen de rest van de vuile was buiten!

Krol zou goedkeuring hebben gegeven aan partijvoorzitter Dales, die zichzelf op de nieuwe kandidatenlijst voor 2021 wilde zetten. De drie azijnpissers zouden er niet op zijn gezet. Verklaart meteen hun motief voor dit zielige moddergooien…

Henk Krol moet maar wat blij zijn dat hij daar weg is gegaan. Samen met ex-Partij voor de Dieren-Kamerlid Van Kooten Arissen is hij nu een nieuwe politieke beweging gestart, de Partij voor de Toekomst. Kan Dales ook mooi bij aansluiten. En of Krol hier de opportunist uithangt? Ik denk het wel. Hij heeft het namelijk wel dik 11 jaar volgehouden met die partij. Maar tegelijkertijd maakt dat ook niets uit voor hem.

Dit is misschien wel één van die weinige momenten dat iemand die zo openlijk z’n eigen hachje probeert te redden, daar gewoon mee wegkomt. Komt dat door z’n persoonlijkheid, de ‘gun factor’ of zijn bekendheid? Misschien wel gewoon alle drie. Krol was, eigenlijk is, nog steeds 50Plus. Zo simpel is het nu eenmaal. Is ook wel leuk toch, zo’n Henk Krol in de Kamer?