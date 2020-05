Heel ‘sociaal’! SP-bestuurslid trapt BOA in z’n noten en wordt urenlang vastgehouden in de cel

Een handlanger van de Amsterdamse afdeling van Lilian Marijnissens partij, de SP, is dit weekend in de cel beland nadat ze vermoedelijk een BOA een schop in zijn edele delen had verkocht. Zelf klaagt ze steen en been over een vermeende mishandeling naar háár toe.

U kent de uitdrukking ‘links lullen, rechts vullen?’ In Amsterdam heeft een SP-bestuurslid dit weekeinde daar de overtreffende trap van uitgevonden: ‘links brallen, rechtse trap in je ballen!‘ En dan niet zomaar bij één of andere bankdirecteur, miljonair of andere kwade genius in de ogen van een SP’er. Nee, de vertegenwoordiger van de Socialistische Partij demonstreerde dit mantra op een BOA. Zo lezen we bij AT5:

“Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft aangifte gedaan tegen een Amsterdams SP-bestuurslid. De socialist werd zaterdag aangehouden nadat ze een handhaver (licht) zou hebben mishandeld. Zelf ontkent ze die beschuldiging met felle woorden en zegt ze dat zij juist degene is die is mishandeld. Op sociale media liet de vrouw weten dat ze urenlang is vastgehouden op het cellencomplex van de politie, nadat het op de Weteringschans uit de hand was gelopen. De handhaver zegt dat hij licht is mishandeld. Maar wat er nu precies op straat is gebeurd, is nog onduidelijk. Een bron zegt tegen AT5 dat de SP’er de boa in zijn kruis heeft geschopt.”

De SP Amsterdam kondigt “gepaste maatregelen” aan zodra de volledige toedracht van het voorval bekend is, maar voor nu mag het SP-bestuurslid overal schande van spreken en de hulpverleners voor rotte vis uitmaken op social media. Lekkere bende in die partij, dus!