HET GAAT WEER MIS! Nederlanders gaan massaal treinen om te zonnebaden op het strand…

Het dreigt opnieuw weer uit de hand te lopen. Met de aangekondigde maatregelen van het kabinet, in combinatie met het overheerlijke weer, trekken Nederlanders er massaal op uit om van het zonnetje te genieten. De NS trekt nu al aan de bel: ‘Dit gaat mis!’

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Nationale Politie hebben momenteel hun handen vol aan de massale toestroom van reizigers die bijvoorbeeld naar het strand van Zandvoort willen afreizen. “Er komen meer mensen dan in de trein kunnen”, aldus een woordvoerder van de NS.

Het is erg druk in de treinen naar het strand, we doen een dringend beroep op je om niet met de trein richting Zandvoort te gaan. Samen moeten we grote drukte voorkomen, de trein is even geen uitje. https://t.co/axyyfHaEPO — NS online (@NS_online) May 9, 2020

De Nederlandse Spoorwegen wijzen erop dat de trein nog altijd geen uitje is. Alleen met enige urgentie mag je tot nu toe de trein pakken naar je bestemming.

Op videobeelden op YouTube is te zien dat het allemaal wel meevalt met de drukte op het strand van Zandvoort. Mensen houden voldoende afstand en met dit zomerse weer is het daar natuurlijk ook prima vertoeven. Maar laat het een waarschuwing zijn voor mensen die nu denken ook even een zonnestraal mee te pikken op een van ’s Lands meest populaire stranden: Blijf thuis!

Het RIVM waarschuwde eerder al dat het versoepelen van de maatregelen Nederlanders nonchalant kan maken. Het is dan ook te hopen dat de Nederlandse bevolking gaat inzien dat we niet zomaar massaal naar elke bestemming kunnen reizen. Gebeurt dat wel, dan zal het kabinet overwegen om de versoepelde ‘intelligente-lockdown-maatregelen’ weer terug te schroeven.

Conclusie: Laten we even eerlijk zijn – Daar zit toch helemaal niemand op te wachten? Zeker niet met dat heerlijke zonnetje boven ons mooie polderland. En het gezegde is: ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’.