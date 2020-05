Het ‘Nieuwe Duitsland’ blijkt een broeinest van Jodenhaat: ‘Sterke stijging antisemitische misdrijven’

We dachten allemaal dat ‘de Duitsers’ wel hadden geleerd van het verleden. Maar nee dus. Het aantal antisemitische misdrijven in de Bondsrepubliek is het afgelopen jaar met maar liefst 13 procent (!) gestegen.

De nationale recherchedienst presenteerde eerder deze week een schokkende cijferlijst waaruit bleek dat het antisemitisme in Duitsland steeds meer grip krijgt op de openbare samenleving. Met maar liefst 13 procent is het aantal antisemitische misdrijven daar toegenomen.

Op papier lijkt dat misschien nog wel mee te vallen, maar wanneer we er meer statistieken bij pakken, zien we dat het de verkeerde kant op gaat in Duitsland. In 2019 werden Joden en joodse instellingen ongeveer 2.000 keer (!) het slachtoffer van ‘politiek geïnspireerde misdrijven’, aldus verzetskrant Trouw. Een jaar eerder waren dat er nog 1799.