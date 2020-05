Hilarisch! Twitter plaatst ‘fact-check’ disclaimer onder tweets van Trump! ‘Fact-checks’ worden gedaan door onder andere CNN…

‘Big Tech’ Twitter slaat toe, de immer razende Trump wordt het eerste slachtoffer van het ‘fact-check’-offensief van Twitter. Onder de boude tweets van Trump heeft Twitter nu een disclaimer geplaatst. Klikt men op deze ‘fact-check’ dan kom je uit op ‘fact-checks’ van CNN en andere media, toevalligerwijs dezelfde media die Trump intens haten – en vice versa.

Niet onder alle tweets, maar onder bepaalde tweets verscheen ineens iets nieuws: een fact-check button waar op je kan klikken. Uitgerekend bij de grootste Twitteraar hemzelf: Donald Trump.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Trump is logischerwijs woedend, hij ziet dit als een teken dat Twitter zich actief bemoeit met de aankomende verkiezingen. Vannacht begon hij direct met een tirade tegen het mediaplatform Twitter. Trump is niet van plan om zich zo te laten ‘wegzetten’.

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Ondertussen laat Trump geen kans liggen om de gehele, linkse media in Amerika in hetzelfde verdomhoekje te stoppen. Ze spannen bewust samen volgens Trump om hem zwart te maken in deze coronatijden. Sinds 2015 – en voornamelijk sinds 2016 – is er een continue media oorlog tussen de linkse media in de VS en Trump. Beide partijen gaan er hard in, en keer op keer zorgt dit voor flink wat ophef.

The Radical Left Lamestream Media, together with their partner, the Do Nothing Democrats, are trying to spread a new narrative that President Trump was slow in reacting to Covid 19. Wrong, I was very fast, even doing the Ban on China long before anybody thought necessary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

In 2016 was het een vernuftige techniek om de media hard aan te vallen, zal het Trump ditmaal weer helpen om de herverkiezingen te winnen? Het scheelt in ieder geval voor Trump dat zijn Democratische tegen kandidaat uiterst zwak is. Biden kan allemaal met ontzettend domme opmerkingen strooien.