Hysterisch China: Australische roep om onafhankelijk onderzoek naar oorsprong coronavirus is ‘kruistocht tegen China’

Niet alleen de Amerikaanse president Trump heeft zo zijn bedenkingen bij het Chinese officiële verhaal over de corona-uitbraak. Ook de Australische regering dringt aan op een onafhankelijk onderzoek. En dat leidde tot een hysterisch China, dat direct met modder begon te gooien, dreigde met boycots en met de vinger naar ‘de Amerikanen en hun anti-China hetze’ wees. Dat wekt natuurlijk alleen maar meer argwaan!

Twee weken geleden pleitte Australië voor het eerst voor een onafhankelijk onderzoek naar de coronapandemie. Er zijn namelijk nogal wat aanwijzingen dat de Chinese overheid (al dan niet bewust) fouten heeft gemaakt en deze probeerde te verdoezelen, onder andere door informatie achter te houden en ‘klokkenluiders’ de mond te snoeren.

De WHO (waar het RIVM ook naar luistert), die zich vanaf het begin heeft gebaseerd op informatie vanuit China, zou daardoor mogelijk fout advies hebben kunnen gegeven. Zou niet de eerste keer zijn namelijk:

“De Verenigde Staten gebruikten de WHO – wat China nu wordt verweten – in het verleden ook regelmatig als diplomatiek instrument met bijvoorbeeld specifieke inentingsprogramma’s tegen poliobesmetting in Afghanistan toen het Amerikaanse leger daar de taliban bevocht.”

Zelfs de NRC geeft Trump gelijk wat betreft zijn kritiek op China (zie punt 6), ondanks dat die kritiek door Trump als afleidingsmanoeuvre werd ingezet (punt 7). De WHO mocht het lab in Wuhan trouwens niet onderzoeken van China.

China gedraagt zich op diplomatiek niveau een beetje als een relatiepartner die in het verleden vreemd is gegaan en dat nu weer heeft gedaan. Zo’n scenario waar de ander vraagt of die de telefoon misschien zou mogen inzien om alle twijfel weg te nemen. De hele buurt praat er namelijk over. En dan komt het:

‘Hoezo?! Waarom vertrouw je mij niet gewoon? Vanaf het moment van onze vorige ruzie ben ik altijd eerlijk tegen je geweest, echt waar! Dat jij nu mijn telefoon wilt inzien betekent alleen maar dat je mij niet vertrouwt. Ik kan geen relatie hebben met iemand die mij niet gewoon wil geloven als ik antwoord geef. Dat jij dit aan mij durft te vragen… Ik had niet gedacht dat je zó laag kon zinken. Ik ben er klaar mee!’

Dit waren de reacties van de Chinese buitenlandminister en de Chinese ambassadeur in Australië, op het verzoek voor onafhankelijk onderzoek: “Sinds de uitbraak is begonnen, heeft China altijd op een open, transparante en verantwoordelijke manier gehandeld en een reeks vastberaden, tijdige en krachtige maatregelen genomen”, aldus Shuang tegenover Global Times, een Chinese staatstabloid.

Op dezelfde dag claimde de Chinese ambassadeur dat: ‘de Australische premier instructies uit het Witte Huis had ontvangen’. “Sommige Australische politici laten zich gebruiken door de VS. Dit is onderdeel van de Amerikaanse hetze tegen China.” En dreigde zelfs met een boycot van Australische producten en sprak van een ‘kruistocht’ tegen zijn natie. Klinkt als een regering die wat te verbergen heeft, of niet dan?