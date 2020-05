Koop nu HIER uw mondkapjes! Kabinet dringt aan op gebruik mondkapjes, schaarste dreigt nu al

Nu de persconferentie in volle gang is, is één ding zeker: Nederland en haar burgers moeten zich voorbereiden op het heropenen van het land. Langzaamaan zal de overheid haar restricties versoepelen, dit gaat logischerwijs gepaard met een bak vol aan regels. Eén ding is al wel duidelijk: zelfs Rutte raadt u aan NU om mondkapjes te gaan dragen. Gelukkig hebben wij voor u die zeer gewilde mondkapjes!



Rutte komt net met de vervelende boodschap: ‘U moet zelf aan de mondkapjes zien te komen’. We moeten vanaf 1 juni verplicht mondkapjes gaan dragen in het openbaar vervoer, en de overheid gaat helaas deze mondkapjes niet voor ons regelen. Gelukkig heeft DDS hier allang op geanticipeerd, wij bieden namelijk al enkele weken mondkapjes aan! Tegen een zeer schappelijke prijs nog wel!

Nu iedereen in de Nederland de boodschap heeft gehoord zal er een ware leegloop komen voor de mondkapjes, dus wij raden u aan: wacht niet! Koop die mondkapjes en bescherm u zelf in de openbare ruimte!

Op dit moment hebben wij een grandioze aanbieding:

50 klasse B mondkapjes voor 64,95

10 nog betere KN95 voor 39,95

Per stuk kosten de gewone mondkapjes dus slechts 1,30 euro!

Dát is nog eens een goede prijs!

Het land wordt langzaam geopend, dit klinkt al fantastisch nieuws maar wees gewaarschuwd! Mensen gaan zich weer massaal op straat begeven, het zal weer drukker worden. De anderhalvemetersamenleving zal dus bij lange na niet altijd kunnen worden gewaarborgd, het is daarom dus een noodzaak om toch die mondkapjes in huis te hebben. Want ziek worden is en blijft geen pretje, we herinneren ons allemaal nog de horror beelden van afgelopen maanden.

Het ‘heropenen’ van ons land betekent niet dat het virus ineens weg is. Dus wees verstandig, en bestel nu uw mondkapjes!