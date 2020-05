Lachwekkende PVV-politicus vindt Twitter-factchecks van Trumps leugens “fascisme”

Provinciale Statenlid René Dercksen (PVV) valt uit tegen Twitter, dat hij “fascisme” verwijt. Dat omdat het medium de euvele moed had om leugens van Trump te ontkrachten.

Het fascisme is nooit ver weg geweest. https://t.co/2Ak4UGZ3Fg — René Dercksen (@ReneDercksen) May 27, 2020

Gevonden! Dit moet wel zijn… de domste zijn van alle withete, woedende domrechtse reacties op het feit dat Twitter bij twee tweets van Donald Trump nu links naar factchecks heeft geplaatst die de Amerikaanse president direct tegenspreken. Hij komt op het conto van de Utrechtse PVV’er René Dercksen, die zelf ook menig aanvaring heeft gehad met factcheckers omdat – ook hij – maar halve waarheden en hele leugens blijft verspreiden.

Dercksen vindt het feit dat Trumps onwaarheden weersproken worden “fascisme“. U leest het goed ja. Geen concentratiekampen, geen genocides, Trump wordt zelfs niet eens geschorst van het techplatform. Nee, ’s werelds bekendste twitteraar krijgt alleen op z’n kop omdat hij weer eens onzin zit te verkondigen over stemmen per post. Nee, dat is echt bijna Auschwitz!

Moet je dus even voorstellen dat je wellicht je familie hebt zien verdwijnen in een oorlog gestart door lui die met dezelfde soort ‘grote stappen, snel thuis’-argumenten redeneerden als Donald Trump. Maar hé: een kleine kanttekening plaatsen is dan juist dat wat ‘fascisme’ is. Niet alleen een krasse bewering; ook gewoon grievend, dom en bijna een vorm van geschiedvervalsing.

Maar goed, omdat PVV-meneer René Dercksen van krachttermen houdt zullen wij er ook één gebruiken. Snowflake. Want dat is wat je bent, Dercksen: een gepriviligeerde snowflake die jankt als een klein kind.