Linkse ‘haatspuger’ Freek de Jonge ‘spuugt op collega-haatspuger’ Youp van ’t Hek

Het moet niet gekker worden, maar Freek de Jonge heeft de aanval geopend op zijn linkse komedievriend Youp van ’t Hek. Volgens De Jonge heeft Van ’t Hek zijn succes aan HEM te danken.

Net wanneer je denkt dat het allemaal niet gekker kan, gebeurt het toch. Zo opende NPO-tijger Freek de Jonge onverwachts de aanval op zijn ‘collega’ Youp van ’t Hek. In het radioprogramma Onze Man in Deventer ging De Jonge he-le-maal los op de achterkant van het NRC Handelsblad.

Özcan Akyol, presentator van het programma, zei dat Youp van ’t Hek ooit eens had gezegd dat Freek de Jonge een activist is ‘van de oude stempel’. In dat opzicht had Van ’t Hek natuurlijk gelijk, want De Jonge maakte zich nog niet zo heel lang geleden onsterfelijk belachelijk door als een soort van Muppet een theaterzaal te kapen met zijn bedenkelijke relaas.

Enfin, even terugkomende op de vraag van Akyol: “Nee, niet van mensen die er niet zouden zijn geweest als ik er ook niet geweest was! Nee, Youp was er zonder mij niet gekomen!”

Daar bleef het echter niet bij, want De Jonge ging nog een stapje verder: Dacht zeker dat hij weer in een overvolle theaterstal stond?!

“Youp heeft gewoon simpelweg gekopieerd wat ik deed. En van daaruit heeft hij zijn succes geboekt. Dat doet er verder niet toe, dat is prima. Ik wist dat dit er aan zou komen. Ik ga er altijd vol in. Bij Youp is het succes begonnen toen hij een rode draad in zijn programma bracht.”