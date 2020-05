Ongelofelijk! Belastingdienst beloofde beterschap na schandaal zwartgelakte dossiers: pagina’s zijn nu volledig wit!

De kindertoeslagenaffaire ettert ondanks de coronacrisis nog steeds vrolijk door. En het aangerichte leed ook! Sterker nog, de Belastingdienst geeft liever nóg een trap na! Want zelfs na het versturen van zwartgelakte dossiers naar de gedupeerden, en daarvoor op de vingers te zijn getikt, volgt er gewoon een nieuwe stunt: dossiers worden nu met volledig witte pagina’s verstuurd! Veel beter natuurlijk!

Hoe KRIJG je het voor elkaar?! Jarenlang van alles ontkennen over de kindertoeslagaffaire. Stukje bij beetje dan toch erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Vervolgens beterschap beloven maar toch die beloftes breken. Dat overleeft de staatssecretaris nog maar net, ‘dus we kunnen weer A roepen en B doen!’ was blijkbaar de gedachte.

Zwartgelakte dossiers opsturen naar mensen die zwaar zijn getroffen en graag wilden weten waarom juist zij (onterecht!) op de radar zijn verschenen, viel bij heel veel mensen héél verkeerd. Is ook belachelijk! Maar het zou allemaal weer goed komen! Gedupeerden zouden worden opgebeld of bezocht, compensatiegeld was onderweg en de échte dossiers zouden uiteindelijk dan toch mogen worden ingezien. Iedereen blij, het moest alleen nog even gebeuren. Kun je niet verknallen toch?

Ja hoor, no problem! Dit keer sturen ze gewoon dossiers met witte pagina’s op! Scheelt weer inkt, kost wel nog steeds pagina’s. Een milieuvriendelijke Belastingdienst blijkt toch een kwestie te zijn van vallen en opstaan. En die compensatiegelden? Ook nog steeds niet onderweg. Dossiers worden überhaupt nog steeds niet overhandigd.

Het begint een beetje te lijken op een ontzettend klungelige cover-up. Van institutioneel racisme misschien, of bepaalde ‘onlogische’ beslissingen van hoge ambtenaren? Wie zal het zeggen… Maar de Belastingdienst genereert hiermee wel, keer op keer maar weer, nieuwe aandacht voor zichzelf. En negatieve publiciteit is in dit geval wel degelijk ook echt negatief! Echt ongelofelijk, dat een Nederlandse overheidsdienst zich tot op de dag van vandaag zó sovjet-achtig weet te gedragen. Kamerleden Leijten (SP) en Omtzigt (CDA) blijven zich er gelukkig nog steeds in vastbijten!