Onzin! Dijsselbloem bij Buitenhof: steun aan EU-landen alleen met hervormingen

Jeroen Dijsselbloem, oud-voorzitter van de Eurogroep en voormalig minister van Financiën, mocht Nederland bij het tv-programma Buitenhof even gerust gaan stellen. Want miljarden naar Zuid-Europa kiepen kan heel goed, als er maar hervormingen worden geëist! Ja joh, want dat ging de vorige keren ook zo goed!



Euro- of coronabonds zijn al diverse keren van tafel geveegd. En eigenlijk komt dat telkens door de constatering dat Noord-Europese landen voor de Zuid-Europese landen moeten bijspringen én garant moeten staan. Dat laatste doen we dan ‘met z’n allen samen’.

Maar Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal hebben diverse keren laten doorschemeren dat ze eigenlijk gewoon direct veel geld willen hebben, en niet gecontroleerd willen worden op hoe zij het geld spenderen. Dat moet dan maar gewoon ‘lekker solidair’ op goed vertrouwen gebeuren. En anders ben je volgens Frankrijk niet solidair en sta je volgens Italië aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Nou, daar wil ik m’n geld wel snel naar overmaken hoor!

De Zuid-Europese landen weten toch wel aardig goed om te gaan met deze situatie. Want zij blijven inspelen op moreel sentiment en proberen op die manier druk uit te oefenen. Enigszins begrijpelijk, want daar gaan gewoon serieuze klappen vallen straks.

De Europese Unie gaat daar ook maar al te graag in mee, want hierdoor kunnen ze hun relevantie tonen. Die gingen van steun voor een pakket van 1,5 à 2 biljoen euro, naar steun voor een pakket van, inmiddels, ‘slechts’ 500 miljard euro. Raar, of niet?

En het opent de deuren om de macht verder te centraliseren als die leningen toch worden verstrekt. Want de Europese markt moet dan garant staan voor die leningen, wat betekent dat ieder marktrisico eventueel door de EU met verregaande maatregelen zou kunnen worden ‘gedempt’: Crisis in een sector? Dat kan zomaar betekenen dat Italië en Spanje hierdoor in de problemen komen! Dan vertrouwen investeerders onze markt misschien niet meer en vragen ze straks een hogere rente! Om dat te voorkomen gaat de EU een signaal geven, door met beleid te komen dat de investeerders weer gerust moet stellen. En dat beleid geldt dan natuurlijk voor de hele EU-sector, dus ook meer regels voor Nederlandse en Duitse bedrijven (in die sector), wat vrijwel altijd tegen zal gaan vallen. Niet mee eens? Helaas, is ‘Europees belang’! Niks aan te doen.

En wie denkt dat zulke crises niet op zullen komen, die heeft het echt niet begrepen. De EU rekent er juist op. Zuid-Europa trek je niet zomaar uit het slop en die gaan het geld ook echt niet allemaal goed besteden. Eerder aan nieuwe hotels vanwege de grote toeristische sector, waar ze geen vervanger voor hebben en waar veel andere sectoren ook (indirect) afhankelijk van zijn. Maar Dijsselbloem denkt dat wat hervormingen eisen wel voldoende zal gaan zijn. Maar welke garantie is er, nadat het geld is overgemaakt, dat men die hervormingen ook daadwerkelijk door zal gaan voeren? Wat als ze het niet doen? Dan zit je er volgens mij al veel te diep in verwikkeld. Het klinkt steeds meer als een complot, wat dat betreft.