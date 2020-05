Overal in Europa herdenkt men de verschrikkingen van WOII. Maltese ambassadeur: ‘Merkel verwezenlijkt Hitlers droom!’

Afgelopen week vonden er tal van herdenkingsdagen of bevrijdingsdagen plaats. Het is immers 75 jaar geleden dat de nazi’s werden verslagen door de Geallieerden. Toch was er weer een of andere gek uit Malta die het niet kon laten om een misplaatste vergelijking te maken. De Maltese ambassadeur in Finland, Michael Zammit Tabona, wint de Godwin-award van het jaar. Wat een sneuneus…



De Maltese ambassadeur was er waarschijnlijk van overtuigd dat het zijn burgerplicht was om uitgerekend op de dag dat men herdenkt dat de Tweede Wereldoorlog afgelopen is ons te ‘waarschuwen’ voor het gevaar Merkel.

In een verwoede poging om mensen zijn idiote vergelijking tot zich te nemen besloot hij zijn Godwin op Facebook te plaatsen:

“75 jaar geleden stopten we Hitler. Wie stopt Angela Merkel? Ze heeft Hitlers droom verwezenlijkt! Om Europa te overheersen.”

Uiteraard werd dit direct opgepikt door alerte mediabedrijven, en nog geen enkele uren later verdween het bericht van zijn Facebook en deed de man alsof zijn neus bloedde. Ondertussen trad hij wel af als ambassadeur namens Malta, maar hij heeft nog steeds geen spijt betuigd over zijn compleet misplaatste opmerking.

De regering van Malta was uiteraard niet blij toen ze van dit incident hoorde. De minister van Buitenlandse Zaken kwam meteen een boodschap naar buiten om te verklaren dat de uitlatingen haaks staan op de vriendschap tussen Duitsland en Malta.

Hoe zo’n iemand ooit ambassadeur kan worden blijft toch altijd weer een raadsel. Dat je een hekel hebt aan het beleid van Merkel is helemaal prima, maar moet zo’n Godwin-opmerking nu echt? Walgelijk en totaal onnodig.