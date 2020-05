Overheid investeerde 11 miljard euro in biodiversiteit. Resultaat: het leverde helemaal niks op

Uit onderzoek van Trouw blijkt dat het overheidsplan om ‘de natuur te verbinden’ compleet mislukt is. De biodiversiteit is nog altijd even versnipperd. Toch is er maar liefst 11 miljard euro uitgegeven. Het mocht allemaal niet baten, het leverde nauwelijks wat op. Hoe kon dit gebeuren?

30 jaar geleden besloot men om natuurgebieden met elkaar te verbinden en de landbouw natuurvriendelijker te maken. Mooie beloftes, die ons lokale milieu zeker goed had kunnen gebruiken. Helaas was de uitwerking van dit plan minder goed dan gedacht. 11 miljard euro is er uitgegeven, en het is resultaat is niet bepaald positief te noemen.

De ‘soortenrijkdom’ is juist afgenomen in Nederland. Al enige tijd was er vanuit diverse hoeken op het natuurbeleid van de overheid, het werkt namelijk gewoon niet. Toch bleef de overheid doorgaan zoals ze voorheen deden. Gemiste kans dus eigenlijk.

Veel diersoorten zullen alsnog uitsterven in Nederland door een niet werkend natuurbeleid, ook zo’n 70% van de planten kan niet worden behouden als we doorgaan zoals we nu doen.

In feite is er sinds 1990 weinig veranderd. Ondanks de grote beloftes en tal van plannen is er maar weinig resultaat geboekt.

“Planten en dieren zijn nog evenzeer opgesloten in gefragmenteerde natuurgebiedjes.”

Nederland moet dus meer doen om haar natuur te behouden. De afgelopen 30 jaar waren waardeloos, de komende jaren moet de overheid grote stappen zetten om de natuur nog enigszins te behouden.