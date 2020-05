Peilingen: Nederland wijst Rutte aan als winnaar coronacrisis – VVD knalt door naar 43 zetels

In een nieuwe peiling van I&O Research geven Nederlanders volmondig aan dat ze Mark Rutte bedanken voor het uit de coronacrisis halen van Nederland. De partij haalt nu 43 zetels – méér dan de partij er ooit gehad heeft in de Tweede Kamer.

Sinds 13 maart is de tevredenheid van Nederlanders over premier Rutte flink gestegen. Haalde hij twee maanden geleden nog 36 zetels met zijn VVD, zo zouden dat er nu 43 zijn aldus een verse peiling van I&O Research. Hiermee slaat de liberale regeringspartij een gigantisch gat met de rest van de partijen in de Tweede Kamer. Achter de VVD volgt GroenLinks met 16 zetels, en de PvdA met 15 zetels.

Nog nooit haalde de VVD zoveel zetels in een Tweede Kamerverkiezing (het hoogste aantal was 41, tijdens de verkiezingen van 2012), en het is duidelijk dat alles te maken heeft de grote zichtbaarheid van Rutte gecombineerd met het feit dat Nederlanders hem dankbaar zijn dat de coronacrisis langzaam wordt afgesloten. De credits voor de herwonnen vrijheid worden toegedicht aan de premier, en dat levert hem een gigantische voorsprong in zetelaantal op.

Of dit ook betekent dat de VVD de komende Kamerverkiezingen gaat winnen? Duidelijk is dat met zulke aantallen de VVD hun best zal moeten doen om die enorme voorsprong weer kwijt te raken in tien maanden tijd.

Slecht nieuws overigens voor de Partij voor de Toekomst, van Henk Krol en Femke Merel van Kooten. Zij moeten het doen met slechts één zetel, terwijl ook het oude 50PLUS van Henk op 1 zetel staat. Het betekent echter óók dat van de 7 zetels die 50PLUS eerder dit voorjaar er had, daarvan 5 aan kiezers zijn weggevlucht naar andere partijen: ze hebben het gehad met zowel de ouderenpartij als de opgestapte fractievoorzitter. De nieuwe partij zal nog een hoop werk moeten verzetten om dat vertrouwen te herwinnen, als dat al ooit gaat lukken.