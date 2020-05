Pieter Omtzigt heeft het helemaal gehad met de Kamer: ‘Politici zijn twee derde van hun tijd alleen bezig met de voorpagina te halen’

Pieter Omtzigt liet vandaag een kant zien die we niet vaak van hem te zien krijgen. Tijdens het debat over de kindertoeslagenaffaire rondom de belastingdienst krijgt Omtzigt een ‘woedeaanval’, hij heeft het even helemaal gehad met de Kamer. Politici zijn alleen maar bezig met spoeddebatten, zodat ze een leuke oneliner kunnen gooien en vervolgens de voorpagina van de krant halen. Hier moet Omtzigt niks van hebben, hij wil dat Kamerleden weer gewoon hun werk gaan doen!

Het is een zeer emotioneel onderwerp, het debat over de kindertoeslagenaffaire bij de belastingdienst. Voor veel partijen en politici de gouden kans om even wat extra punten te scoren. Emoterreur en ‘prachtige’ oneliners vliegen om onze oren. Allemaal leuk en aardig, maar Omtzigt wil dat politici gewoon meer werk gaan besteding aan wetgeving in plaats van punten scoren bij hun achterban.

Ondertussen heeft @PieterOmtzigt fundamentele kritiek op het werk van de Tweede Kamer. “De les van de Kamer is dat wij wat meer tijd gaan besteden aan wetgeving en minder aan spoeddebatten.” #belastingdienst pic.twitter.com/wu6Y2qM5AQ — Frans van Heest (@fcvheest) May 27, 2020

Ook hekelt Omtzigt zich aan het feit dat er bepaalde stukken niet boven water worden gehaald. Het kabinet wil deze stukken niet vrijgeven omdat ze ‘kwijt’ zijn of omdat er ‘gevoelige’ informatie in staat. Omtzigt wordt moedeloos van dit soort antwoorden, waarop hij zegt dat hij wellicht beter journalist kan worden om iets boven water te krijgen.

Het is te hopen dat de Kamer voorlopig nog geen afscheidt zal nemen van Omtzigt. Er zouden meer van dit soort Kamerleden moeten rondlopen!