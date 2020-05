Politie diagnosticeert en arresteert ‘verwarde’ messensteker, na twee slachtoffers in Groningen

De intelligente lockdown is iemand weer eens naar het hoofd gestegen. In het Groningse Kolham zijn eerder vandaag twee mensen neergestoken. De politie ging direct op zoek naar de dader, maar gaf geen signalement. Wel wisten ze direct dat die ‘verward‘ was, helaas gaf de politie geen medisch rapport vrij om dat te kunnen controleren.



Zojuist zijn wij op een melding afgegaan van een steekincident aan de Hoofdweg In Kolham. Een man met verward gedrag heeft daar twee mensen verwond. We hebben de verdachte aangehouden. De slachtoffers zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Meer info volgt hier. — Politie Groningen (@polgroningen) May 24, 2020

Ze hebben hem gevonden, mooi! En ze doen tegenwoordig papieren zakken over de armen van de verdachte. Voor als ‘ie het koud krijgt, lief hè? Ze denken ook aan alles.

Nergens in het AD-artikel of het Twitterbericht van de Groningse politie, is ook maar een béétje bewijs te vinden voor de stelling dat deze man ‘verward’ zou zijn. Die term is inmiddels niet veel meer dan een irritant onderdeel van een gestandaardiseerd stukje communicatie-strategie. Die gaat ongeveer zo: Is er iemand neergestoken? Verward! De diagnose komt later wel. En als blijkt dat ‘ie straks ook nog ‘Allah akbar’ schijnt te hebben geroepen? Dan hoort dat vast bij z’n rare hersenkronkels. Ach ja, dat heb je soms! Niks aan de hand.

Wie neemt dat labeltje nou nog serieus? In Nederland doet men net alsof je geestesziek bent als je geweld gebruikt. Wat belachelijk is. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg niet dat geweld gebruiken oké of gezond is. Het is (meestal) absoluut onwenselijk en barbaars, maar het is (helaas) wél natuurlijk en in die zin ‘normaal’. Of waren de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog soms ook allemaal verward? Natuurlijk niet.

Men moet eens kappen steeds die term overal maar direct op te plakken. Zou nog steeds best kunnen dat deze vent wel écht verward was hoor, maar dat hoor ik dan liever van een expert voor of tijdens zijn rechtszaak. En niet van de politie die hem toen nog met speurhonden probeerde te vinden. Die term ‘verward’ werkt niet meer bij de bevolking. Het stelt niet gerust, het impliceert van alles en niemand wordt er wijzer uit. Dat is waarschijnlijk ook precies de bedoeling, maar het opent ook de deuren voor andere gewelddadige figuren, die met dat labeltje de kans zien om hun straf te ontlopen. Zeg als politie dan gewoon dat je het nog niet weet, dat is tenminste eerlijk.