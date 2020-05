Vraag om mondkapjes wordt steeds groter! Algemene Vereniging Schoolleiders: ‘Leraren moeten mondkapjes dragen als ze voor de klas staan’

Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat het toch wel verstandig is om mondkapjes te gaan dragen. Een meer dan logische gedachte, want als we langzaamaan de economie heropenen, en niet altijd de anderhalvemetersamenleving kunnen waarborgen dan zijn mondkapjes dé oplossing!





Wanneer de leraren weer na de meivakantie voor de klas moeten gaan staan in het basisonderwijs is het zeker geen slecht idee als leraren mondkapjes gaan dragen. Volgens Petra van Haren, van de Algemene Vereniging Schoolleiders, zouden ook leraren toegang moeten krijgen tot voorraden mondkapjes. Aangezien zij wel degelijk een risico lopen door weer voor de klas te gaan staan. De anderhalvemeter-regel kan zeker niet altijd worden gewaarborgd in de buurt van kinderen. Daarom zou het dus niet onverstandig zijn als leraren zelf ervoor kiezen om toch voor de zekerheid een mondkapje te dragen.

Veel ouders zullen in het begin hun kinderen nog niet naar school sturen. Ouders zijn uiteraard bang dat hun kind dan alsnog besmet raakt, waardoor zij ook een kans lopen op besmetting.

„Dat begrijp ik, want we nemen een beslissing in een onzekere situatie. We moeten de komende tijd vooral zoeken naar oplossingen voor de zorgen. Dat moeten leraren en ouders samen doen, want dan ontstaat er ook een gevoel van grip op de situatie. Een heldere communicatie is daarbij belangrijk, zodat leraren en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.”

Het is geen gekke gedachten om mensen weer terug aan het werk te zetten met een mondkapje op. In veel andere landen wordt dit al gedaan, alleen in Nederland nog niet. Mede omdat het RIVM ervan overtuigd is dat een mondkapje dragen weinig nut heeft.