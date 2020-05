Rotterdamse boa’s komen in actie: ‘Geen wapenstok? Dan geen boetes’

De boa’s in Rotterdam dreigen om drie dagen lang in staking te gaan. Ze willen enkele dagen lang geen boetes uitschrijven zolang ze niet worden uitgerust met pepperspray of een wapenstok. Al langer is er veel gemor binnen diverse boa-afdelingen, zij voelen zich bij lange na niet altijd veilig in de randstad. Daarom willen zijn bewapend worden.





Eerder al had een Rotterdamse wethouder een voorstel gedaan om de boa’s tegemoet te komen. Echter is het overgrote deel van de boa’s van mening dat dit voorstel niet serieus te nemen. De boa’s willen nu eenmaal met een wapenstok over straat lopen, andere voorstellen zoals een diensthond zijn gewoon niet reëel.

„Een diensthond kan soms een handige toevoeging zijn, maar er komen geen 150 diensthonden. Het enige alternatief voor de veiligheid van de handhavers is een wapenstok en pepperspray.”

Op eerste Paasdag werden 5 handhavers mishandeld, dit was de druppel voor de BOA bond, vandaar dat zij nu het Rotterdamse team oproepen om vanaf Hemelvaartsdag voor enkele dagen geen boetes te gaan uitschrijven zolang handhavers ongewapend de straten op worden gestuurd.

Nederland is al tijden aan het verruwen en verharden, een handhaver zijn in een de randstad is geen pretje. Ze maken dagelijks onveilige situaties mee, en echte autoriteit stralen ze ook niet altijd uit. Daarom is het vrij logisch dat boa’s zich willen ‘bewapenen’. Al is het om een gevoel van veiligheid te creëren.