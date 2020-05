ShellMustFall – Triest klimaatclubje Code Rood gaat strijd aan met Shell voor betere wereld: vier tankstations korte tijd buiten gebruik

Hoe saboteer je een Big Oil multinational als Shell? Kennelijk door wat vulslangen van tankstations met wat kettingen aan elkaar te ketenen. Power to the people! Het moest een strijd van de lange adem worden, maar er zitten nog wat ontwerpfoutjes in de strategie.

Extreemlinkse clubjes blijven mij toch iedere keer weer verbazen. Telkens als ik weer iets lees over één of andere linkse actieclub, denk ik weer dat het niet sneuer kan. En nog voor ik de complete idioterie volledig heb kunnen bevatten, duikt er wel weer ergens anders een nieuw clubje op, met een nóg debielere actie. Vandaag is die eer aan Code Rood die Shell wilden saboteren, one gas station at a time. Met steun van mafklappers als Extinction Rebellion, die nu met de lockdown van gekkigheid ook niet meer weten wat ze moeten doen.

Nu begin ik ook steeds meer te begrijpen waarom de AIVD in 2019 zo nerveus begon te worden van ‘opkomend extreemrechts’, ondanks dat er totaal geen concrete aanwijzingen voor waren. Dat is dus niet omdat men op extreemrechts grote aantallen signaleert, maar juist omdat extreemrechtse eenlingen wel écht schade proberen aan te richten en zich ook nog behoorlijk goed daarop weten voor te bereiden.

Extreemlinks is tegenwoordig blijkbaar zo incompetent dat het niet verder komt dan vulslangen vastketenen of doen alsof ze dood op straat liggen. Of samen met scholieren gezellig met het ov naar een klimaatmars gaan en daarna lekker smikkelen bij de McDonald’s. Nog steeds bloedirritant natuurlijk, daar weten ze ook in Hamburg álles van, maar nou niet bepaald de bakermat van een nieuwe revolutie.

Kan wel makkelijk veranderen natuurlijk. Op een gegeven moment moet er binnen die kringen toch ook een keer de conclusie worden getrokken dat alle acties van de afgelopen decennia nou niet echt hebben geholpen?

Maar goed, dat vraag ik me bij moslimsextremisten ook al langer af. Voor die lui is stap 1 vaak een machinegeweer leegschieten, of men slaat dat vrijwel direct over en gaat naar stap 2: de bomgordel. Met een beetje planning en geduld hadden ze waarschijnlijk veel meer schade kunnen aanrichten (en alsnog de bomgordel achter de hand als afsluiter). Maar nee, liever direct 72 maagden en hopen dat de volgende terrorist je claim to fame niet al te snel overschaduwd…

Wat loopt er toch een hoop dom volk rond op deze wereld.