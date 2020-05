Sportschool-eigenaren woedend: ‘Ondernemers worden richting de afgrond geduwd’

Eigenaren van sportscholen zijn terecht woedend dat zij nog lang niet open mogen. Ja, kappers mogen aan de gang. Nagelstylisten mogen weer gaan werken. Maar binnen sporten? Nee, dat mag niet. Te gek voor woorden.

Het is ronduit schokkend, maar de NOS heeft zowaar met een paar mensen uit de branche gesproken die boos zijn op het achterlijke kabinetsbeleid. Ik bedoel maar: de NOS is het staatspropagandakanaal bij uitstek. Maar blijkbaar vinden ze het beleid zelfs daar toch wat gek.

Hoe dan ook, de staatsomroep heeft onder meer gesproken met de eigenaar van de Utrechtse crossfitclub UnScared. Die geeft heel duidelijk aan dat er verschillende manieren zijn om ervoor te zorgen dat er geen besmettingen plaatsvinden in de sportschool. “Bij crossfit geven we uitsluitend groepslessen, maar we zouden het aantal deelnemers terugbrengen naar twaalf op duizend vierkante meter,” legt hij uit. “De deelnemers kunnen al omgekleed binnenkomen en met materiaal sporten dat door één persoon gebruikt wordt en daarna ontsmet. Er staan overal schoonmaakstations.”

Ja, sporters zullen thuis moeten douchen, maar daar gaat niemand over mekkeren.

De overheid zou bovenstaande ook moeten begrijpen, maar nee. Sportscholen moeten dicht blijven. Het gevolg zal zijn dat veel sportscholen failliet gaan. “Ik ken een kleinere sportschool van 200 vierkante meter die terug wil naar vijf man binnen, maar er zijn er ook die het helemaal niet redden, die zelf de stekker er al uittrekken,” aldus Hilberdink.

Directeur van de branchevereniging Nederland Actief, Ronald Wouters, denkt daar net zo over. Maar hij verwoordt zijn kritiek nóg scherper. “We hebben er met verontwaardiging en ongeloof kennis van genomen. Niet alleen van de inhoud van het besluit, maar ook over de wijze waarop het tot stand is gekomen,” aldus Wouters.

De manier waarop? Ja. De branche was namelijk één van de eersten die met een goed uitgewerkt protocol kwam. Na contacten met de overheid was de vereniging ervan overtuigd dat sportscholen één van de eersten waren die open zouden mogen. “Maar nu staan we aan het eind van het rijtje,” aldus Wouters.

Duidelijk. Maar wacht, het wordt nog erger. In Duitsland mogen de sportclubs in Noordrijn-Westfalen alweer open en in België mogen ze vanaf 15 juni alweer aan de gang. Maar in Nederland niet?

Dat is totaal onlogisch.

Maar ja, het is ook wel weer tekenend voor het beleid van dit kabinet en het RIVM.

We moeten het er maar mee doen. Helaas.