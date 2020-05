Staatssecretaris Mona Keijzer roept Nederland op om massaal naar het terras te gaan: “Help die lokale ondernemer om weer op te starten”

Staatssecretaris Mona Keijzer deed een goede oproep vandaag: ga morgen naar buiten, en steun je lokale ondernemer. Nu de terrassen weer openen op 1 juni kunnen tal van lokale ondernemers wel een steuntje in de rug gebruiken. Zij hopen op flink wat drukte. Letterlijk elke klant telt – niet alleen vanwege de regels, maar ook vanwege de omzet.

12.00u, 1 juni, de langverwachte datum voor veel horecaondernemers en klanten. Ze kunnen eindelijk weer het terras op, wat niet alleen goed is tegen de verveling maar vooral een opsteker is voor de ondernemer. Veel ondernemers zijn al gesneuveld door een faillissement de afgelopen maanden, en als de horeca nog langer dicht moest blijven dan was de schade waarschijnlijk nog groter geweest. Vandaar dat de oproep van de staatssecretaris helemaal nog niet zo gek is. Zeker omdat veel mensen nog terughoudend zullen zijn in het begin.

,,Ik las ergens dat een restaurant maar drie reserveringen had. Ik zou willen zeggen: mensen, ga toch kijken, ga bellen of er een plekje voor je is”

Veel ondernemers hadden liever gezien dat ze het gehele Pinksterweekend open mochten, helaas voor hen: het kabinet hield voet bij stuk.

Maar morgen is het dan eindelijk 1 juni; wat het begin zal zijn van een spannende tijd. Er gaan veel onderdelen in de samenleving versoepelen, wat dit zal betekenen voor de verspreiding – en mogelijke heropleving – van het virus weten we niet. Komende weken zullen zeer spannend worden.

De horecaondernemer – en tal van andere ondernemers – krijgen weer de mogelijkheid om open te gaan. Zij kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken.