Tot nooit meer ziens! TV-presentator Kees van der Spek is klaar met Twitter: ‘Complotgekkies!’

Het gebeurt niet zo vaak, maar zo heel af en toe gebeurt er iets leuks op Twitter. Vandaag bijvoorbeeld. RTL-presentator Kees van der Spek heeft namelijk laten weten dat hij Twitter verlaat. Want: er zijn volgens hem te veel “completgekkies” actief op het platform.

Enkele dagen geleden vond Van der Spek het nodig om mensen die het niet 100% eens zijn met het kabinetsbeleid inzake het nieuwe Chinese coronavirus te schofferen. De bekende Twitteraar @OlifaNT kreeg bijvoorbeeld een schop onder zijn kont. “Al 12 jaar gemiddeld bijna 900 weets per maand!” schreef Van der Spek, waarbij hij die persoon ook meteen even een trol noemde.

https://twitter.com/Keesvdspek/status/1262809365075148801

Het zal niemand verbazen dat OlifaNT, die helemaal geen trol is, dat niet kon waarderen. En zijn Twitter-contacten ook niet. Van der Speks kritiek werd dus meteen beantwoord.

Maar wacht, daar is meneertje koekenpeertje niet van gediend. Hij kan wel uitdelen, maar incasseren, ho maar.

“Beste mensen,” schrijft Van der Spek vandaag. “Ik ga dit zinkend schip verlaten en ben via Instagram te volgen als keesvanderspek. Twitter wordt steeds meer een afvoerputje van een klein clubje enge complot-gekkies en steeds minder een forum dat serieus te nemen valt. Tabee!”

https://twitter.com/Keesvdspek/status/1264101069082198016

Natuurlijk is helemaal niemand hiervan onder de indruk. “Ben je er nou nog?” vraagt Wilfred Roubos ironisch. “Dit zegt iemand die mensen belachelijk maakt op Twitter?” antwoordt Samira Tarrass op Van der Speks tweet. “Prima plan. Hoef je daar ook niet inhoudelijk in te gaan op mensen. Succes daar.” Andere twitteraars noemen Van der Spek “kinderachtig en zelfs (ironisch!) “een enge complotgekkie.” Oh, en een “narcist.”

Erik de Vlieger vat goed samen wat er gebeurd is:

Wel uniek. Kees van der Spek viel @OlifaNT aan. Onze @OlifaNT hè? Dat moet je dus niet doen. — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) May 23, 2020

Ach, ja. En meneer maar uit de hoogte te doen.

Prima dat ‘ie weg is. Dag, Kees. Veel plezier op Instagram.

