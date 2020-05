Triest! Wilders geeft inkijkje in dagelijkse bedreigingen die hij binnenkrijgt: ‘Ze willen mijn ribben kogels laten voelen’

Op de dag van het vrije woord, 18 jaar na de bloedige moord op Pim Fortuyn hebben sommige mafklappers nog steeds HELEMAAL niks geleerd. Geert Wilders kan al sinds 2004 niet meer onbeschermd over straat. Dit omdat hij van tal van mensen niet zijn mening mag uiten. Ongeacht wat je van zijn mening vindt kan niemand het goedpraten dat Wilders geen vrijheid meer kent. Hopelijk staat men daar ook stil bij vandaag.



Wat Geert Wilders, en tal van andere PVV-prominenten, dagelijks als berichten/mails/brieven binnen krijgen dat gun je niemand. De ene doodsbedreiging na de andere krijgt Wilders binnen. En wat is de prijs hier eigenlijk voor?

En vandaag willen ze me doodschieten, mijn ribben kogels laten voelen, haram slachten, kogels laten eten, liquideren en kapotmaken. pic.twitter.com/PW8y9cpdJg — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 6, 2020

Er is geen moment meer sinds 2004 dat Wilders als vrij man over straat kan gaan. Terwijl iedereen gisteren Bevrijdingsdag vierden, moest Wilders alsnog beschermd worden.

Bij Wilders blijft het niet alleen bij online bedreigingen, tal van politici worden door überkneuzen online bedreigd. Wilders daarentegen wordt ook bedreigd door allerlei terreurorganisaties. Wie had ooit gedacht dat een politici van een klein kikkerlandje als Nederland de aandacht zou trekken van de meest intolerante organisaties op deze aardbol.

Laten we vandaag daarom nog eenmaal stilstaan bij het belang van het vrije woord. Ondanks dat er tal van politici zijn waar ik het totaal niet mee eens ben, en ondanks dat ik ze vaak genoeg afzeik in mijn stukken erken ik het recht dat zij er een andere mening op na mogen houden.

Dit is iets wat iedereen moet onthouden in onze democratie. Ook al verschillen wij nog zo van mening, gun die andere zijn of haar mening. Uiteraard moeten deze meningen wel binnen het kader van onze democratische waarden passen, oproepen tot geweld en dergelijke moeten we NIET in bescherming nemen.