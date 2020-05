Vanaf wanneer wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

De werkgeversorganisatie AWVN biedt hulp aan alle werknemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) genieten. Zelfstandigen moeten ook de AOV voltooien zoals gepland. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is niet verplicht, maar wel logisch om als ondernemer te gebruiken. In tegenstelling tot werknemers die automatisch hun arbeidsgeschiktheid verliezen, hoeven zelfstandigen en ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarom is AOV niet wettelijk verplicht. Nog niet …

AOV verplichtingen staan op de politieke agenda

Verschillende politieke leiders, met name vakbonden, eisen een verplichte groepsverzekering om het risico op invaliditeit te voorkomen. Vervolgens rapporteerden ze over oneerlijke concurrentie of de voorwaarden voor oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen. Door het bestaan van sociale zekerheidsuitkeringen is het loon van werknemers immers hoger. Sommige politieke partijen zijn van mening dat als zelfstandigen door ziekte of ongeval niet kunnen werken, het onwenselijk is dat ze geen vangnet hebben. Werkgevers zijn altijd loyaal geweest aan alle ondernemers die hun eigen inkomsten- en uitgavenconcepten moesten bepalen.

Maar de werkgeversorganisatie AWVN pleit nu voor een verplichte AOV voor alle werknemers.

Particuliere AOV’s bieden meer waarde met minder geld

Als je het zo bekijkt, is dit type verplichte en openbare arbeidsongeschiktheidsverzekering slecht voor ondernemers. WAZ is duur en heeft beperkte voordelen, zeker in vergelijking met de huidige AOV van particuliere verzekeraars. Ze bieden meer waarde met minder geld.

Volgens documenten van Het Financiële Dagblad kozen ze, om de verplichte verzekering tegen een betaalbare prijs te behouden, voor een meer sobere dienstverlening dan de medewerkers. Insiders uit de industrie bevestigden het verhaal.

De binnen de Stichting Labour samengebrachte sociale partners hebben een maximum bruto maandbedrag van 1.650 euro. De premie voor de nieuwe verplichte verzekering voor meer dan een miljoen zelfstandigen in Nederland is afhankelijk van het inkomen. Maar dit is beperkt: freelancers zouden tot een totaalbedrag van ongeveer 200 euro per maand moeten uitgeven.

Oneerlijke concurrentie

Volgens de vakbond kan verplichte AOV oneerlijke concurrentie met werknemers over arbeidsomstandigheden verminderen. Onafhankelijke organisaties waren eerder tegen de voorgestelde AOV-verplichtingen. Maar Werkvereniging-woordvoerder Roos Wouters zei dat het weer zou gebeuren. Werkvereniging is een interessant platform voor moderne arbeiders. Ze zei dat verplichte AOV precies is wat freelancers niet nodig hebben. “Ze willen alle werknemers verplicht stellen, niet alleen zelfstandigen, maar ook nominale premies en er zijn geen wettelijke minimumvoordelen. Zelfstandigen krijgen nu wat ze niet willen.”

De nieuwe verzekering moet rond 2024 gelden en wordt uitgevoerd door UWV. Tot de pensioengerechtigde leeftijd moeten alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn. Zelfstandigen die al over een dergelijke verzekering beschikken, zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor freelancers die van een gratis verzekering houden. Wouters hoopt dat fans met plezier zullen reageren. De maximale premie van 200 euro is veel en u kunt alleen belastingvrijstelling krijgen als u een particuliere verzekering van vergelijkbare omvang heeft. Niet voor onafhankelijke organisaties die problemen op verschillende manieren hebben opgelost (bijvoorbeeld kostenbesparing).