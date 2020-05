Veel middelbare scholen overwegen zittenblijven af te schaffen dit jaar! Gaan we een diploma-deflatie tegemoet?

Uit een enquête blijkt dat vier op de tien scholen van plan is om de overgangsnormen aan te passen, wat er onder andere op neer zal komen dat het zittenblijven wordt afgeschaft. Voor leerlingen was het natuurlijk een verwarrend jaar op school, het laatste half jaar hebben ze grotendeels thuis gezeten. Toch zijn de gevolgen om het zittenblijven dan maar af te schaffen enorm. Want dit kan gevolgen hebben voor de gehele generatie. Diploma/kennis-deflatie dreigt, want hoeveel leerlingen zullen onterecht naar het volgende jaargang mogen gaan? En om over het Centraal Eindexamen nog maar te zwijgen.

38% van de scholen heeft het zittenblijven voor dit jaar afgeschaft. Wat op z’n minst gezegd enorm schokkend is. Ergens is het nog wel begrijpelijk, het was een hectisch jaar, maar toont dit ook niet aan dat scholen dus NIET innovatief genoeg waren om wel valide te testen of hun leerlingen progressie hebben geboekt? Al jaren horen we week in, week uit dat het onderwijs van de toekomst digitaal is. Er wordt continu gestrooid met fancy termen: 21st Century Skills, Flipping the Classroom, Blended Learning en Afstandsleren.

Allemaal hele hippe termen, en theoretisch gezien wel te verantwoorden: de maatschappij digitaliseert als een malle, het onderwijs moet mee veranderen. Toch bleek al snel dat scholen te log waren om direct over te schakelen naar digitaal onderwijs in het begin van de coronacrisis. Veel experts vreesden voor enorme leerachterstanden en andere problemen.

Nu leest men ineens dat ‘de meeste basisscholen geen leerachterstanden zien’, ik vind dat zeer opmerkelijk. Vooral betreffende het basisonderwijs, waar we te maken hebben met veel jonge kinderen, die vaak nog aan het stoeien zijn met taalvaardigheden of basisvaardigheden van het rekenen. Ik geloof niet dat zij op zeer jonge leeftijd al de vaardigheden hebben om achter de computer te kruipen en hun kennis te verbreden. Ook zijn ouders niet altijd in staat om zelf hun kinderen van alles te leren. Er zijn tal van voorbeelden waarom ouders niet geschikt zijn om taal- en of rekenonderwijs te geven.

Het afschaffen van het zittenblijven kan grote problemen leveren voor de toekomst. Want hoeveel leerlingen zullen er gematst worden en komen later alsnog keihard in de problemen door een grote leerachterstand? Wat gaat de onderwijswereld dan doen? Onderwijsnormen naar beneden halen? Het is wachten op een diploma-deflatie op deze manier.