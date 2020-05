Verrassing, RIVM faalt alweer! Onderzoek in Hongkong wijst uit: mondkapjes helpen wel degelijk!

Onderzoekers in Hongkong hebben hamsters ingezet om te testen hoe effectief mondmaskers zijn om verdere besmetting te voorkomen. En wat blijkt? Ze zijn best wel behoorlijk effectief! Het RIVM en de Rijksoverheid zullen dit onderzoek waarschijnlijk nog wel enige tijd negeren. Zij zijn het namelijk überhaupt al niet met elkaar eens over waar mondkapjes nou precies goed voor zijn!

Mondkapjes helpen wél

Wat iedereen eigenlijk allang wist en wat sinds het begin al in Zuidoost-Aziatische landen (die ervaring hebben gehad met SARS) werd gezegd: ‘draag mondkapjes, dat werkt wel degelijk’. En de reden dat het werkt is omdat die dingen de hoest en niesbuien opvangen, door de ‘zware druppeltjes’ (waardoor het virus ‘overspringt’) tegen te houden. Hier de belangrijkste conclusies:

“Het gebruik van mondmaskers leek een groot verschil te maken. Na een week was twee derde van de gezonde hamsters besmet geraakt als er helemaal geen mondkapjes waren opgehangen. Dat aantal lag fors lager mét mondbedekking bij de kooien. Het maakte ook een groot verschil aan welke kooi de mondkapjes hingen. Als de mondbescherming alleen was bevestigd aan de kooi met besmette dieren, raakte zo’n 15 procent van de gezonde hamsters besmet. Dat percentage liep op naar ongeveer 35 procent als de maskers alleen op de kooi zaten van de gezonde knaagdieren.”

Goed gebruik

Mondkapjes worden in die landen dus niet gebruikt om als drager niet besmet te raken, maar juist om als besmet persoon minder snel anderen aan te kunnen steken. Op die manier dient zo’n mondkapje z’n doel en doet dat dus goed. Dat blijkt wel uit het onderzoek.

Extra handig

Een bijkomend voordeel is dan, mits iedereen zo’n mondkapje goed gebruikt, dat de kans dus zeer aanwezig is dat iemand met een mondkapje wel eens corona zou kunnen hebben. Dan is dat direct helder voor iedereen en een prima vuistregel om te hanteren als je over straat loopt.

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben al die tijd stug volgehouden dat er geen wetenschappelijk bewijs was waaruit zou blijken dat mondkapjes zouden helpen. RIVM-baas Jaap van Dissel zei steeds te willen waken voor ‘schijnveiligheid’. En zonder duidelijk het doel, de functie en de correcte wijze van gebruik bij die mondkapjes te benadrukken, is het logisch dat er dan een risico is. Maar dat risico vergroten ze toch echt zélf, kijk maar:

Medische mondkapjes beschermt het personeel, volgens het RIVM. En niet-medische mondkapjes bieden onvoldoende bescherming tegen besmetting. Maar het hele punt is dus dat mondkapjes besmette personen juist helpt doordat ze zo minder makkelijk ánderen kunnen besmetten. Precies wat men op de website van de Rijksoverheid ook zegt:

Gek of niet, dat er zo’n risico op schijnveiligheid lijkt te zijn?