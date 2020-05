Video! Politie New York rijdt in op betogers en politie Los Angeles verricht ruim 500 arrestaties!

De Verenigde Staten lijkt wel in vuur en vlam te staan. New York, Los Angeles, Detroit en Washington zijn getuige van grof geweld door zowel demonstranten als politie. In 17 steden zijn al bijna 1.400 arrestaties verricht en steeds meer burgemeesters voelen zich genoodzaakt om de noodtoestand uit te roepen. De rellen en plunderingen gaan gewoon door!

Eerst maar even de schokkende beelden:

Here is the overhead… pic.twitter.com/US6Qqhkz3O — Rob Bennett @ 🏡 (@rob_bennett) May 31, 2020

New Yorks’ finest wordt bekogeld en belaagd door demonstranten, die grotendeels blank zijn. Iedereen heeft de smartphone paraat om ‘police brutality’ op te nemen zodra het zich voordoet. En al snel wordt de situatie grimmiger. Niet zozeer door de agenten, want die hebben zich in het begin nog in weten te houden. Althans, zo lijkt het. De demonstranten beginnen met steeds meer spullen te gooien, naderen de auto’s en proberen deze tegen te houden. Vlak nadat de tweede auto arriveert, trappen ze beiden het gas in en drukken de menigte zo omver. Slachtoffers zijn nog niet gemeld, maar in de laatste seconden van het filmpje zie je de agressie wel nog verder toenemen!

Hier zie je wat er vlak daarna gebeurde:

Today I saw @NYPDnews try to run over protestors in Brooklyn 4 different times. If you're not mad you're not fucking paying attention #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter #NoJusticeNoPeace pic.twitter.com/rLDqHkMEaB — terv (@luckylaity) May 31, 2020

Het lijkt er meer op dat die agenten worden geblokkeerd terwijl ze naar een noodgeval moeten. Als men ze dan blijft blokkeren én continu proberen het voertuig te vernielen, dan snap ik ook wel dat die agenten het een keer zat zijn. Wat een zielig zootje demonstranten.