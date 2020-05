Vier mensen op basisschool zijn besmet! Personeel heeft elkaar besmet

Nu de scholen weer – deels – zijn geopend zien we nu de eerste resultaten van deze heropening. Tot nu toe verliep het vrij voorspoedig, de enige problemen waar scholen tegenaan liepen waren leraren die niet les wilden geven. Nu blijkt het toch op een school misgegaan te zijn. In Limburg was één leraar positief getest, en na contactonderzoek bleken er meerdere collega’s van de leraar in kwestie ook besmet te zijn.





Het is goed dat de scholen weer zijn geopend, maar toch wist men dat er enige risico’s aan verbonden waren. De school in kwestie heeft volgens de GGD de hygiënemaatregelen keurig nageleefd, toch kan het misgaan. Alle ouders zijn geïnformeerd en de vraag is natuurlijk of er nog meer besmettingen worden aangetroffen, het zou goed kunnen dat er nog meer docenten besmet zijn.

De basisschool heeft uit voorzorg het gehele personeel laten testen, maar tot nu toe is de uitslag onbekend. Aan de hand van de uitslag wil het schoolbestuur andere of nog betere maatregelen gaan nemen. Je moet er niet aan denken als ineens de helft van je lerarenteam besmet is, en dus wegvalt. Voor werkende ouders zou dit ook een ramp zijn. Zij moeten dan hun werkritme opnieuw aanpassen.

Ook blijft het onduidelijk hoe groot het besmettingsrisico is, want het RIVM blijft hier ambigu over.