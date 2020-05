VVD-buschauffeur Fred Teeven: ‘Boze advocaten waren verantwoordelijk voor bonnetjesaffaire!’

Oud-staatssecretaris en tegenwoordig buschauffeur Fred Teeven (VVD) denkt wel te weten wie er achter de beruchte bonnetjesaffaire zat. Volgens de voormalig-crimefighter, die vervolgens verwikkeld raakte in een van de grootste politieke schandalen van de afgelopen decennia, waren het boze advocaten die hem een lesje wilde leren.

Teeven was te gast om zijn boek ‘Meer dan boeven vangen’ te promoten in de talkshow Op1. Daar sprak de oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ook over de geruchtmakende bonnetjesaffaire die hem en minister Ivo Opstelten de kop hebben gekost.

Volgens Teeven was er een advocaat die de ins en outs kende van de zogenoemde Teevendeal, de deal die hij -toen nog als officier van justitie- sloot met drugshandelaar Cees H., in de veronderstelling dat H. ‘slechts’ beschikte over twee miljoen gulden. In werkelijkheid bleek het te gaan om een slordige 22 miljoen gulden. In ruil voor strafvermindering betaalde H. zodoende 750.000 gulden terug aan de Nederlandse staat. De rest is inmiddels geschiedenis.

Teeven beweerd nu dat er iemand is geweest die meer informatie had over de geruchtmakende schikking met Cees H. Iemand die er alle belang bij had om te lekken naar de media. En nu komt het: Fred Teeven denkt dus dat er een boze advocaat verantwoordelijk is geweest voor dat lek. Teeven was namelijk in conflict gekomen met de advocatuur nadat hij daar flink op had bezuinigd.

Zelf zei Teeven er het volgende over bij Op1:

“Ik heb daar geen bewijs voor. Ik heb dat gehoord, maar daar kan je niks mee. Maar dat zou een oorzaak kunnen zijn.”

Het blijft een warrig verhaal. Teeven vermoed iets, deelt dat met televisiekijkend Nederland, maar zegt er wel steevast bij dat hij geen enkel bewijs heeft dat het ook echt zo is gegaan. De vraag luidt dan ook: Probeert Teeven slechts zijn eigen straatje schoon te vegen of heeft hij wel degelijk aanwijzingen dat iemand uit de advocatuur informatie heeft gelekt aan de media?