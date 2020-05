Walgelijk! Homostel dat op Eerste Paasdag werd lastiggevallen is nu opnieuw belaagd. Willen aangifte doen wegens mishandeling

Wat een treurnis, het homostel dat eerder al op Eerste Paasdag werd lastiggevallen door kansenparels werd gisteren weer belaagd door een stel homo-intolerante kneuzen. Dat Amsterdam al lang niet meer de ‘Gaycapitol’ moge zijn dat is inmiddels wel duidelijk, maar het blijf in en intriest dat anno 2020 dit soort idiote pesterijen nog steeds plaatsvinden.



Het stel werd weer lastiggevallen op straat nadat ze hand in hand over straat liepen in Amsterdam. Het lijkt er steeds meer op dat dit niet meer kan in Amsterdam omdat er bepaalde kneuzen helemaal door het lint van gaan. Welkom in het Amsterdam van 2020….

Gistermiddag is het homostel dat Eerste Paasdag werd aangevallen opnieuw slachtoffer geworden van een homofobe aanval in Amsterdam-Oost. Weer vond de aanval plaats nadat de mannen hand in hand liepen. Na een reeks opmerkingen vanuit een groep is één van de mannen mishandeld. — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) May 11, 2020

Helaas bleef het niet bij straatintimidatie, en laag-IQ-pesterijtje, nee het stel werd zelfs fysiek mishandeld door een groep van enorme kansenparels. Gelukkig voor het stel was de politie snel ter plaatsen en konden de agenten erger voorkomen.

De groep viel aan door hem te schoppen van achteren, hij ging daarbij ook onderuit. De politie was al snel ter plaatse waardoor de aanval werd afgebroken en de groep weg vluchtte. Er is één persoon staande gehouden door de agenten. https://t.co/3dbJLBeZkY — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) May 11, 2020

Het stel werd op laffe wijze aangevallen en tot overmaat van ramp kunnen ze pas donderdag aangifte doen. De politie achtte het te druk op straat om direct aangifte te doen.

Cliënten wilden direct aangifte doen van de mishandeling door de groep. Dit zou volgens de agenten ter plaatse niet direct kunnen omdat het te druk was. Ze kunnen donderdag terecht. https://t.co/ioZH7LjEnx — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) May 11, 2020

Het is te hopen dat dit soort kneuzen eindelijk eens goed worden aangepakt. Het is niet normaal dat zulke homo-intolerante straatbeelden ‘normaal’ worden geacht in grote steden. Stelletjes moeten gewoon veilig en normaal hand in hand over straat kunnen lopen.

Is er werkelijk geen effectievere aanpak om dit te kunnen realiseren?