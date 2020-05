WOW! KLM & Qatar Airways bieden gratis vliegtickets aan via weggeefactie voor zorgpersoneel

De druk op het zorgpersoneel is gigantisch geweest, de ellende die het zorgpersoneel heeft gemaakt tijdens de coronacrisis is onbeschrijfelijk. Vandaar dat KLM en Qatar Airways besluiten om een bedankje aan te bieden aan het zorgpersoneel. Zij kunnen namelijk meedoen aan diverse weggeefacties waar ze kans maken op gratis vliegtickets. Een leuke actie van de vliegtuigmaatschappijen!





Vandaag kunnen zorgmedewerkers hun gratis ticket claimen bij Qatar Airways, die tot vanavond een speciale actie hebben. KLM houdt een soortgelijke actie, de goededoelenorganisatie van KLM, Flying Blue, wil 1000 zorgmedewerkers (met aanhang) gelukkig maken met een speciale weggeefactie.

De laatste weken liggen de vliegtuigmaatschappijen nogal onder vuur. Dit soort acties zijn slim om het imago op te poetsen. En let wel, het is ook meer dan terecht dat het zorgpersoneel op deze manier in het zonnetje wordt gezet. Beter dan dat ze een lullig stukje taart krijgen als beloning voor de vele overuren van afgelopen maanden.

Toch zal KLM niet moeten rekenen op te veel goodwill vanuit de samenleving, veel mensen hekelen het feit dat grote multinationals wel ‘gigantische’ steunpakketten krijgen en andere bedrijven niet.

Feit blijft dat actie erg nobel is, en dat er zo veel leden van Flying Blue hier aan mee willen werken is een mooi teken. Nederlanders zijn nog niet vergeten welke offers het zorgpersoneel heeft gemaakt de afgelopen maanden! Een bedankje verdienen ze zeker!