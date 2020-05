Zelfs het AD geeft nu toe: kans op coronabesmetting is in de buitenlucht vrijwel nihil

Het is ongelooflijk, maar zelfs het Algemeen Dagblad — een krant die vanaf dag één de paniek heeft aangewakkerd — geeft nu toe dat het volstrekt belachelijk is dat agenten en boa’s mensen die in de buitenlucht zijn aanspreken of zelfs bekeuren omdat ze geen “anderhalve meter afstand” bewaren. Want, stelt de krant, de kans op besmettingen is in de natuur enorm klein.

Het AD noemt het zelfs “gek” dat “agenten en boa’s overuren draaiden om mensen in de binnensteden, parken en op stranden aan te spreken of te bekeuren” terwijl uit “onderzoeken overal ter wereld” juist bleek dat “veruit de meeste coronabesmettingen binnen plaatsvonden, met thuis als onbetwiste hotspot nummer 1.”

Zo blijkt uit een onderzoek in Hongkong dat van de 318 besmettingen slechts één buiten plaatsvond. Een viroloog met wie het AD sprak zegt daarover: “Besmetting vindt eigenlijk altijd binnen plaats, weten we nu.”

Kinderarts-epidemioloog Bruijning is het daarmee eens “Er is buiten sprake van continue verversing van lucht. Daardoor vervliegt de lucht die je uitademt gewoon. Besmetting kan alleen onder heel specifieke omstandigheden plaatsvinden. Als je een lang gesprek houdt, direct in iemands luchtstroom staat.”

En dan zijn we er nog niet. Het AD geeft óók toe dat UV-licht virusdeeltjes snel doodt. Dit houdt in dat je je geen grote zorgen hoeft te maken als je, zeg, een bankje aanraakt dat in de brandende zon staat. Als er al virusdeeltjes op zaten, dan is de kans groot dat die onderhand gedood zijn.

Het is ongelooflijk, maar als zelfs het AD dit nu toegeeft kan de regering er toch niet meer omheen dat buiten zijn géén gevaar voor de volksgezondheid vormt? Wanneer zet de héle Kamer nou eindelijk druk op het kabinet om het buitenleven helemaal vrij te geven — terug te geven aan burgers? En dan niet “tijdelijk” tot er een “tweede golf” komt, maar altijd. Want, inderdaad, ook bij een “tweede golf” zullen de besmettingen binnen plaatsvinden, niet buiten.

Weg met de anderhalvemeter-samenleving buiten! Laat iedereen lekker naar het park, het strand, en het bos gaan en een beetje genieten van het leven.