50Plus soap gaat nog even door! Ex-voorzitter Dales tijdens zijn vertrek: ‘Partij van de dwazen!’

Voormalig partijvoorzitter Geert Dales is niet stilletjes vertrokken bij zijn oude partij. In mei stapte hij al op na een uit de hand gelopen machtsstrijd, maar nu heeft hij ook zijn lidmaatschap opgezegd. Ook kon Dales het niet laten om nog een sneer uit te delen. Gaat het nog wat worden met 50Plus komende verkiezingen?

In een brief aan het bestuur van de partij laat hij weten dat hij nu ook zijn lidmaatschap opzegt. 50Plus is niet meer de partij van Dales. Wat niet verwonderlijk is aangezien Dales er ongeveer zelf verantwoordelijk is voor de gigantische puinhopen. Toch toont Dales geen enkele zelfreflectie, hij legt de schuld bij andere:

“moeras van inertie, incompetentie en totale uitzichtloosheid, waarin visieloze apparatsjiks, bestuurlijke tuinkabouters en evident dwazen de dienst uitmaken”.

Wel opvallend dat hij spreekt over ‘bestuurlijke tuinkabouters’, want Dales was zelf ook een van de bestuurders. En uitgerekend hij is medeverantwoordelijk voor de ondergang van de partij.

Dales is van plan om een boek te schrijven over 50Plus. Stiekem zijn we allemaal wel benieuwd hoe rancuneus dit boek zal zijn. Wellicht zal het boek de laatste doodsteek voor de partij betekenen.

50Plus was een partij om rekening mee te houden, het werd steeds meer een belangrijke factor voor het kabinet. Echter hebben ze al het werk in korte tijd teniet gedaan.