Achterlijke Amerikanen trekken standbeeld Christopher Columbus neer

Zonder Christopher Columbus hadden 99% van de mensen die zich “Amerikanen” noemen daar nu niet gewoond. Hij ‘ontdekte’ het continent immers, waarna het bevolkt werd door Europeanen (en later door Afrikanen, die erheen verscheept werden door die Europeanen).

Je zou denken dat Amerikanen die man in beginsel dus best dankbaar zijn. Amerikanen zijn immers een behoorlijk patriottisch volk. Maar wat blijkt? BLM gekken denken daar héél anders over. Kijk maar naar deze video. Wat je ziet is hoe de racismeroepers van BLM een standbeeld van Columbus omver trekken. Want blijkbaar was hij niet politiekcorrect genoeg.

Statue of Christopher Columbus pulled down by protesters in Minnesota. Lunacy.

pic.twitter.com/nhR3Da9kAV — Rita Panahi (@RitaPanahi) June 10, 2020

Ongelooflijk genoeg lachten we hier een paar jaar geleden nog om. Zo was er een speciale episode van South Park waarin de lokale bevolking een Columbus standbeeld omvertrek. Want White Guilt.

SouthPark is now reality. The holiday special episode where they pulled down Columbus because of white guilt. pic.twitter.com/8ejSdIhWkW — Ben Roberts (@hotplinth) June 10, 2020

Enkele jaren geleden werd South Park beschouwt als ontzettend humoristisch — maar vooral omdat ze alles zo overdreven. Nu weten we: het was helemaal geen overdrijving, maar een documentaire over de toekomst, in cartoonvorm.

We leven in knotsgekke tijden. Het enige dat ons resteert is de keuze maken: kiezen we ervoor om dit soort gekkigheden hun gang te laten gaan, of grijpen we in?