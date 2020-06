Amsterdam gemeenteraad niet blij met ‘afschuifbrief’ Halsema: ‘Ze is een burgemeester die alles afschuift en haar eigen straatje schoonveegt’

De late night brief van burgemeester Femke Halsema is niet bepaald in goede aarde gevallen bij de Amsterdamse raad. Vele raadsleden vinden het maar slappe hap. Iedereen en alles heeft fouten gemaakt behalve Halsema zelf. Halsema kan volgende week een pittige raadsvergadering verwachten; zowel de oppositie als de coalitie willen antwoorden, en niet de gebruikelijke slappe excuses waar Halsema mee op de proppen komt.

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot vond de excuusbrief maar slappe hap. Ze vind het not done dat Halsema vooral de schuld bij de politie legt en niet bij haarzelf. Uiteindelijk is Halsema namelijk verantwoordelijk voor de openbare orde, en juist zij heeft enkele gigantische inschattingsfouten gemaakt.

„De burgemeester lijkt het vooral de politie aan te rekenen dat er verkeerde inschattingen zijn gemaakt en niet haarzelf. Zelfs als men deze aantallen niet had kunnen zien aankomen, dan had deze situatie alsnog voorkomen kunnen worden, want om 17.00 uur hadden de bezoekers al drie- tot viermaal het verwachte aantal bereikt. Toen is er niks gedaan en toen is het uit de hand gelopen. Om 18.00 uur was er geen houden meer aan”

Ook Annabel Nanninga is niet te spreken over die brief. Halsema moet gewoon haar verantwoordelijkheid nemen.

„Die brief roept vragen op; die zullen wij in het debat stellen, maar het beeld waarmee de Amsterdammers blijven zitten, is dat van een burgemeester zonder een greintje verantwoordelijkheidsbesef, die alles afschuift en haar eigen straatje schoonveegt. De politie en de demonstranten krijgen schaamteloos de schuld. En natuurlijk had zij een plan moeten hebben klaarliggen voor onvoorziene drukte. Ze doet haar werk gewoon niet.”

Heel Nederland wacht in spanning wat er de komende weken gaat gebeuren met Halsema. Het is vrij duidelijk dat een ze een kapitale bestuurlijke blunder heeft gemaakt. Zelf oogt Halsema redelijk relaxt, ze lijkt zich van geen kwaad bewust.