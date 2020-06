Auto leasen in crisistijd: flexibele lease stijgt explosief

Door de coronacrisis rijden leaseauto’s ineens veel minder, maar de kosten lopen gewoon door. Het wagenpark is een hoge kostenpost die nu opvalt op de balans. Daardoor gaan bedrijven opnieuw kritisch kijken naar hun leasecontracten. Als onafhankelijke leasevergelijker ziet het Drentse bedrijf debesteleasedeal.nl daardoor juist de vraag stijgen naar flexibele leasevormen.

“Veel ondernemers zijn zoekende naar meer flexibiliteit als het gaat om leaseauto’s. Een regulier leasecontract heeft vaak een looptijd van 36 tot 60 maanden. Niet passend in deze tijd en veel ondernemers die we spreken willen zich nu niet committeren aan deze lange looptijd. Er is een goed alternatief, zeker in deze onzekere tijden voor ondernemers.”, aldus mede-oprichter Floris Mulder.

De leasemarkt is veranderd door het coronavirus

Door het coronavirus zijn ondernemers zoekende naar de beste oplossing voor hun mobiliteit. De maatregelen worden langzaamerhand weer versoepeld en daardoor zal de vraag naar mobiliteit weer gaan toenemen. De grootste verandering in de leasemarkt: ondernemers willen geen langetermijnverplichtingen meer en wensen flexibiliteit.

Occasion lease wint aan populairiteit

“Wij zien een behoorlijke groei in het aantal online occasion lease aanvragen” aldus mede-oprichter René Meijer. In de praktijk betekent occasion lease dat leaserijders een jong gebruikte auto gaan leasen met een kortlopend leasecontract met een minimale looptijd van 12 maanden; Hieronder de belangrijkste voordelen van occasion lease op een rij:

Zeer korte levertijd van de leaseauto;

Aantrekkelijke tarieven door inkoopvoordeel;

Geen onverwachte kosten door full operational lease;

Lage leasetarieven, omdat er al fors is afgeschreven;

Eenvoudigere acceptatie beleid;

Flexibele voorwaarden, geen langetermijnverplichtingen.

Occasion auto’s zijn vaak aanzienlijk goedkoper per maand dan een splinternieuwe te bestellen auto.

“Betaalbare flexibiliteit die juist nu heel erg past in de mobiliteitsbehoefte van de ondernemers in Nederland.”, aldus Floris Mulder.

Flexibiliteit met shortlease

Naast occasion lease stijgt de vraag en interesse ook van shortlease bij veel ondernemers. Shortlease heeft alle voordelen van een traditioneel leasecontract, met als groot voordeel, de looptijd. Shortlease contracten worden al aangeboden met een minimale looptijd van één maand en zijn daarna dagelijks opzegbaar.

“Shortlease was al aantrekkelijk voor seizoensgebonden werk en bij nieuw of tijdelijk personeel. Maar in deze onzekere tijden zien we de vraag naar shortlease toenemen. Voor nu even geen nieuwe auto bestellen met een lang leasecontract, maar met shortlease de mobiliteitsbehoefte perfect op orde houden voor jouw onderneming, zonder grote risico’s” aldus Floris Mulder.

Heel Nederland

De vraag naar onafhankelijk leaseadvies voor o.a. shortlease, maar ook andere leasevormen zoals financial lease en operational lease komt uit heel Nederland. Van Limburg tot Groningen weten ondernemers de Drentse start-up debesteleasedeal.nl online goed te vinden.

“Ons hoofdkantoor is in Eelde, maar online bedienen we heel zakelijk rijdend Nederland op een laagdrempelige en persoonlijke wijze. Via beeldbellen, mail, Whatsapp of telefonisch kunnen we ondernemers in deze tijd uitstekend voorzien van deskundig en onafhankelijk leaseadvies.

We combineren het gemak van online mét persoonlijk advies van ervaren leaseadviseurs. Leasevoorwaarden zijn ingewikkeld en daarom helpen we de klant bij het kiezen van het juiste leasecontract, geheel onafhankelijk en gratis. Dit slaat aan en zie je dan ook terug in onze klantervaringen”, zegt René Meijer.