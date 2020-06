Aziatische landen zien nieuwe piek in coronacijfers, India spreekt van ‘explosieve toename’

China, Iran, Japan en India melden allemaal nieuwe pieken in de coronacijfers. India telt al dagen achter elkaar net geen 12.000 nieuwe gevallen per dag. Dat lijkt eerder op een capaciteitslimiet van het aantal beschikbare tests dan hoe de werkelijke situatie daar is. Ook daar zijn ze er dus nog láng niet vanaf!

India heeft het duidelijk niet onder controle. De vraag is of ze dat überhaupt ooit gehad hebben. In de eerste maanden van de uitbraak registreerde India vrijwel niets. Nu zijn ze volop aan het testen maar lijkt er geen beginnen meer aan te zijn. De laatste dagen bijna structureel 12.000 nieuwe besmettingen, voor een totaal van 320.000! Het dodental ligt inmiddels bijna op 10.000. De werkelijke situatie kan haast alleen maar erger zijn.

Maar ook in China zijn ze er nog niet vanaf. Peking registreerde 45 nieuwe besmettingen, allemaal waren ze te herleiden naar een markt in het zuidwesten van de stad. Dat was reden genoeg voor de Chinese overheid om de stad opnieuw op slot te doen, ondanks dat de stad al 55 dagen coronavrij leek te zijn.

Ook Tokio registreerde 47 nieuwe gevallen. Daar werd de lockdown eind mei opgeheven.

Alles wijst erop dat het virus zich opnieuw razendsnel weet te verspreiden. Het enige voordeel is dat het nu wellicht sneller in te dammen valt.