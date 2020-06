Bizar! Franse stad Dijon strijdtoneel van grootschalige straatoorlog tussen Tsjetsjenen en Algerijnen

In de Franse stad Dijon is een grote straatoorlog uitgebroken tussen groepen Tsjetsjenen en Algerijnen. De twee groeperingen staan elkaar naar het leven wegens een stammengeweld in een drugsoorlog, en trekken massaal naar de van de mosterd bekende plaats om eens flink te rellen.

Après qu’un Jeune Homme D’origine #Tchetchene âgée de 16 ans a était frapper par des Homme âgée de 25 à 30 ans par traîtrise les Tchétchènes de partout en France ce sont réunis pour aller à Dijon . pic.twitter.com/ZOXy7mkYQ5 — al chechnya (@Alchechnya) June 13, 2020

In Dijon, in het noordoosten van Frankrijk, zijn flinke rellen uitgebroken. Wat heet? Het mag gerust een straatoorlog heten, want criminaliteit in het drugscircuit is daar overgegaan in een heuse tribale veldslag. Aan de ene kant staan de Tsjetsjenen, immigranten uit een islamitisch deel van Rusland. En aan de andere kant strijden er Algerijnen, geholpen door migranten uit andere delen van noordelijk Afrika. De twee groeperingen passen momenteel grof geweld op elkaar toe, en maken de gewone inwoners van Dijon doodsbang.

Het gaat er echt compleet los:

“De bal ging aan het rollen toen een 16-jarige Tsjetsjeen op 10 juni in elkaar werd geslagen – naar verluidt door een groep oudere Maghrebijnse dealers. De jongen ligt nog altijd in ernstige toestand in het ziekenhuis. In de nacht van vrijdag op zaterdag verzamelden een honderdtal Tsjetsjenen daarop in het centrum van Dijon. Velen onder hen waren gemaskerd en droegen machetes, honkbalknuppels of ijzeren staven. Een shishabar op de Place de la République werd kort en klein geslagen en er vielen een tiental gewonden. Die nacht en de daaropvolgende braken er ook gevechten uit in de wijk Grésilles. Daarbij werd één man neergeschoten. Ook zondag was het onrustig. Op beelden is te zien hoe een auto naar een menigte toe rijdt, een paal raakt en over de weg rolt. De politie moest de afgelopen dagen meermaals ingrijpen met traangas. “Deze gebeurtenissen zijn onaanvaardbaar en totaal ongekend”, zegt burgemeester François Rebsamen.”

Wie of wat de twee groepen immigranten, die momenteel uit alle hoeken van Frankrijk naar Dijon komen, succesvol uit elkaar moet gaan halen is nog volstrekt onduidelijk. Vanavond komt er in ieder geval politiebescherming voor de mosterdstad. Of dat afdoende is dit sektarische geweld te stoppen, weten we dan gauw genoeg.