‘Ik maak racisme weinig mee’ – BLM-demonstranten zoeken Dennis Schouten (Powned) ’s nachts op na ‘foute’ uitspraak

De reportage van Dennis Schouten (Powned) over de antiracismedemonstratie in Den Haag, heeft kwaad bloed gezet bij enkele Black Lives Matter-demonstranten. Schouten kreeg ’s nachts mensen aan de deur die ineens zin hadden om te discussiëren over zijn ‘foute’ uitspraak. Schouten vond namelijk dat racisme in Nederland wel meeviel. Hoe dúrft ‘ie!





Racisme valt wel mee in Nederland

Dennis Schouten probeerde in Den Haag het gesprek aan te gaan over racisme in Nederland. Dat viel volgens hem namelijk allemaal wel mee. Want, zo zegt hij: “Ik maak het maar weinig mee. Ik zie het weinig. We hebben het toch best goed in Nederland? Voor mij is het niet interessant welke kleur je hebt. In Twente hebben we nog veel lol met Zwarte Piet. Ik zoek daar niets achter. Het is allemaal heel erg wat er in Amerika gebeurt, maar waarom moeten we dan in Nederland demonstreren?”

Of toch niet?

Maar daarover in gesprek gaan lukt niet echt. Ironisch genoeg is het Schouten die volgens een zwarte demonstrant ‘niet weet hoe het is’. Een conclusie die de man trekt, puur op basis van de kleur van Dennis’ ogen en blonde haar. Een andere demonstrant is direct al huiverig omdat Dennis ‘van Powned is’, en die zijn natuurlijk allemaal hetzelfde en vertonen altijd hetzelfde gedrag. Ook hier gaat de ironie compleet aan de demonstrant voorbij…

Maar het ergste is dus nog dat Schouten gewoon wordt opgezocht in het midden van de nacht, omdat hij zei wat z’n observaties waren! En dat mag niet, want BLM-demonstranten observeerden wat anders en hebben het gelijk al geclaimd! Schouten krabbelt in een reactie een beetje terug en noemt z’n aanpak “ongepast”. Prima, snap ik, maar die hele houding van zo’n beetje iedere demonstrant in die reportage, plus diegenen die Dennis op kwamen zoeken, díe vertonen pas ongepast gedrag. Gevaarlijk volk!