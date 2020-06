Compleet gestoorde BLM-activisten verjagen burgemeester Minneapolis omdat hij politie niet af wil schaffen!

Black Lives Matter-demonstraties worden met de dag gekker. Hier valt te zien hoe de burgemeester van Minneapolis onder druk wordt gezet en een vraag moet beantwoorden: ‘De politie volledig afschaffen, ja of nee?’ Hij zegt natuurlijk nee en wordt direct verjaagd!

Dit is echt ongelofelijk. Tijdens de demonstratie zetten ze de rustige en toegeeflijke burgemeester van Minneapolis plotseling onder druk. ‘Dit is belangrijk,’ zo wordt de vraag aangekondigd: ‘Ja of nee?’ De demonstranten worden tijdelijk gesust. Er wordt even verteld hoeveel er op het spel staat en dat het antwoord bepalend kan zijn voor de herverkiezing van de burgemeester! De vraag: ‘Ga je de politie volledig afschaffen of niet?’

De burgemeester kijkt nog of dit een serieuze vraag is, maar het volk wordt gewoon verder opgehitst! Natuurlijk antwoordt de burgemeester met ‘nee’, omdat hij kennelijk de enige aanwezige is met een brein dat nog wél functioneert. Hij kon direct daarna vertrekken en werd uitgejouwd.

Wat we hier zien is een groep ophitsende activisten die compleet in de ban zijn van hun vage ideologie: zij hebben gelijk. Ben je niet vóór dan ben je tegen en als je tegen bent moet je oprotten. En dat allemaal in naam van gelijk(waardig)heid en rechtvaardigheid! Dit soort demonstranten kun je toch niet meer met droge ogen gaan lopen verdedigen? Die beweging is alleen maar verder aan het ontsporen!