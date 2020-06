Demonstratie in Den Haag loopt uit de hand! Tal van politie charges en rellen in Den Haag

De demonstratie begon vandaag nog tamelijk rustig op het Malieveld, maar inmiddels is de vlam in de pan geslagen. Zowel bij het centraal station als rondom het Malieveld is politie aan het ingrijpen. DDS-redacteur Kenneth Steffer is ter plekke.

Een statement van de politie op Twitter spreekt boekdelen:

Dit heeft niets meer met een normale demonstratie te maken. https://t.co/1mCaN3OHHJ — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) June 21, 2020

De dag begon redelijk rustig op het Malieveld. Hier en daar werden er al mensen aangehouden, maar toch was het volle bak bij de demonstratie.

Toch gaat het mis, zowel bij het Malieveld als op het Centraal Station Den Haag escaleert het.

ME ging op de vlucht voor honderden supporters en demonstranten. pic.twitter.com/LVufTMk5Cd — Bob van Keulen (@BobHGL) June 21, 2020

DDS-redacteur Steffers meldde eerder op de dag al dat de sfeer langzaamaan omsloeg. De politie is zich massaal aan het groeperen, en op dit moment gaat het hard tegen hard.

Steffers is zelf van mening dat de politie, te vroeg en te hard aan het optreden is. Het protest op het Malieveld was tamelijk rustig, geen ‘agressieve voetbalhooligans’ maar normale mensen aldus Steffers

Het is hier uiterst grimmig en ik moet eerlijk bekennen dat de #politie zich agressief gedraagt terwijl de sfeer eerder heer relaxed was. Waarom moet dit nou zo?! De mensen hier zijn niet boos maar verdrietig. | #DenHaag, #Malieveld. pic.twitter.com/RybP0BbNUs — Ken Stash (@KenStash) June 21, 2020

Politie lijkt met de minuut feller te reageren:

Ik ben ingesloten door de uiterst agressieve #politie. En ik ben geen demonstrant maar journalist. | #DenHaag, #Malieveld. pic.twitter.com/vzXfqrm546 — Ken Stash (@KenStash) June 21, 2020