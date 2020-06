Demonstreren levert actiegroepen miljoenen aan donaties op: Amerikaanse Democratische partij profiteert!

Dit is toch werkelijk schandalig?! Actiegroepen tegen racisme krijgen miljoenen dollars aan donaties. Ze weten van gekkigheid niet meer wat ze er mee moeten doen, dus sluizen ze het maar naar elkaar door. En de Amerikaanse Democratische Partij profiteert er ook van!

Allerlei actiegroepen (waarvan sommige ineens een stuk minder decentraal zijn op dit punt) ontvangen miljoenen aan donaties. Deze actiegroepen zijn bijna allemaal aangesloten op het donatieplatform ActBlue, waar de kandidaten van de Democratische Partij ook gebruik van maken.

En is dat even toevallig! Laat die club hier nou óók van profiteren! Want wie aan Black Lives Matter wil doneren, moet dat via hetzelfde platform doen. Daar moet je een account voor aanmaken (en de donatie is niet aftrekbaar van de belasting). Nou, lekker dan! Dat je via zo’n actiegroep dus een heel stuk makkelijker bij de ‘Donate to Joe Biden-knop’ komt. In de marketingwereld werkt het ook net zo: bepaalde producten dicht bij andere plaatsen, zodat beide vaker worden gekocht.

Maar het geld gaat dus niet perse naar de organisatie waaraan gedoneerd is. Een Black Lives Matter-organisatie kan dus zomaar een andere organisatie geld toestoppen, zolang ze grofweg hetzelfde doel hebben. Maar het is nogal een verschil om dat aan borg te spenderen of aan één of ander schoolfonds.

Het gaat hier echt om iets van 250 miljoen dollar dat in enkele dagen binnenstroomt. Het klopt toch van geen kant dat ál die organisaties bij zo’n platform zitten, elkaar geld toestoppen en verder weer doen alsof ze decentraal zijn? Hoeveel van dat geld gaat er naar het repareren van winkels, woningen en eigendom? Daar neemt niemand namelijk verantwoordelijkheid voor.