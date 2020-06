Deugertje Wilfred Genee heeft het voor elkaar: uitzending VI van maandag a.s. gaat NIET door

Goed gedaan hoor, Wilfred Genee. Je hebt in je eentje één van de weinige tv-programma’s die het kijken waard is op de Nederlandse buis om zeep geholpen. En dat alleen maar omdat je even wilde Deugen. Zielig figuur.

Nou, nou, nou. Wilfred Genee heeft het voor elkaar. De uitzending van Veronica Inside van aanstaande maandag gaat niet door. Directeur Marco Louwerens van Talpa heeft dat vanochtend verteld op Radio 538. “Even rust in de tent,” aldus de topman.

Het besluit om het programma niet door te laten gaan maandag werd gisteren genomen in Dordrecht, kort nadat het VI-trio een praatshow had gehouden voor de businessclub van FC Twente. Ja, ja, de heren knabbelen wat bij. Blijkbaar ging dat bepaald niet op een manier waar iedereen heel blij mee was. Derksen liet gisteren al weten dat hij helemaal klaar is met het programma.

Ongelooflijk. Dit was één van de mooiste programma’s op tv. En dan niet ‘de afgelopen twee maanden,’ maar al jaren en jaren en jaren en jaren. Voetbal Inside gaat over voetbal, ja, maar ze bespreken ook altijd sociale en zelfs politieke onderwerpen. Juist in dat opzicht is het altijd verfrissend, omdat met name Johan Derksen en René van der Gijp niets hebben met de politieke correctheid en gewoon zeggen wat ze denken.

Dat is nu klaar. Het is helemaal kapot. En dat komt doordat Genee deze gelegenheid wilde aangrijpen om zichzelf wat Deugpuntjes te bezorgen.

Nou, goed gedaan hoor jongen.

Maar snel naar de NPO. Misschien dat je een soort DWDD-show kunt presenteren.