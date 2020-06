Dictatoriale Johan Remkes waarschuwt demonstranten: ‘Kom niet naar het Malieveld!’

De politieke elite bewijst het voor de zoveelste keer: grondrechten gelden niet voor mensen die kritiek durven hebben op het coronabeleid. Alleen Deugers, zogenaamde Antifascisten en Black Lives Matter-communisten mogen demonstreren. Alle andere mensen moeten hun bek houden en netjes doen wat ze gezegd wordt.

De NOS vindt dat natuurlijk ge-wel-dig. Het partijkartel en het mediakartel zijn immers één en hetzelfde orgaan. “De gemeente Den Haag roept mensen op morgen niet te gaan demonstreren op het Malieveld,” bericht de NOS dan ook ademloos. “Ook wie op persoonlijke titel komt is in overtreding.”

Wacht even. Eerst wordt er dus een georganiseerde demonstratie verboden, en vervolgens worden mensen die naar het Malieveld willen om even te picknicken of te wandelen en daarbij toevallig de mening uiten dat ze tegen de lockdown zijn bedreigd met politie ingrijpen? Wat is dat voor gekte?

“Ook al is demonstreren een grondrecht,” vat de NOS de positie van “burgemeester” Johan Remkes (VVD natuurlijk) samen, “op grond van de volksgezondheid mag hij ingrijpen zegt hij. De politie houdt rekening met 50.000 demonstranten. Wie toch komt, wordt gevraagd weg te gaan.”

“Maar bent u van het extreemlinkse #BlackLivesMatterNL of #Antifa en wilt u op het #Malieveld in #DenHaag demonstreren tegen #zwartepiet of tegen die racistische blanken? Geen enkel probleem. Kom gewoon! Wij leggen u geen haarbreed in de weg. De politie zal niet ingrijpen.” pic.twitter.com/6hVlVVSO6L — Percolator 💎 (@Percolator_HNJ) June 27, 2020

“Gevraagd”? We hebben de vorige keer gezien wat ze bedoelen met “vragen.” Als ik het me goed herinner betekende dit uiteindelijk dat er met wapenstokken werd ingeslagen op aardige, hippie-achtige opa’s en oma’s die graag weer in vrijheid willen leven omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland volstrekt verwaarloosbaar is.

Dat steekt sowieso al, maar al helemaal als je bedenkt dat de racistische nep-antiracisten van BLM en de fascistische nep-antifascisten van ANTIFA wél mogen doen en laten wat ze willen. Demonstratieje hier, protestje daar? Geen punt! Als je maar aan het Deugen bent. Maar oh, oh, oh, oh, wee je gebeente als je je durft uit te spreken op een manier die niet goedgekeurd wordt door de elite.

Volg mij op Twitter en (nóg beter) Parler.