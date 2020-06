Dit is ook waanzin! ‘Gezin van Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie bedreigd’

Man om man woord om woord. Zo zou het moeten zijn. Maar Jerry Afriyie, de voorman van de protestgroep Kick Out Zwarte Piet zegt nu dat ook zijn familie is bedreigd. Als dit echt waar blijkt te zijn (en daar gaan we vanuit) moeten we hier schande van spreken!

Van onschuldige mensen blijf je af. Punt uit. Dus dat sommigen het niet eens zijn met de harde en soms radicale koers van anti-Zwarte Piet demonstrant Afriyie wil nog niet zeggen dat je zijn familie, vrienden en andere dierbaren daarbij betrekt.