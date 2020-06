Duizenden coronatests op plank blijven liggen, in maart zelfs maar 50 procent testcapaciteit gebruikt! ‘Had veel doden kunnen schelen!’

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat laboratoria wel degelijk veel meer testcapaciteit hadden dan het RIVM ons vertelde. En dit heeft ervoor gezorgd dat er waarschijnlijk veel meer doden zijn gevallen dan eigenlijk ‘nodig’ was geweest!



Nee, niet ‘met de kennis van nu’ of ‘misschien hadden ze een reserve nodig’. Het RIVM heeft gewoon gefaald. Laboratoria maakten bekend wat hun capaciteit was en daar werd gewoon niet volop gebruik van gemaakt. Sterker nog: in maart gebruikte men maar de helft!

Laat dat even bezinken. Iedereen wist toen al dat de verspreiding van het virus monitoren, cruciaal zou zijn. Vandaar ook dat gedoe met die corona-app een paar maand later, toen men ineens wél inzicht wilde in de verspreiding van het virus.

Het lijkt er steeds meer op dat men (kabinet, RIVM) bewust een oogje toe heeft geknepen. Wat kan anders de verklaring zijn? Laboratoria gebruikten in die periode maar grofweg de helft van de testcapaciteit, terwijl zorgpersoneel pas bij ernstige klachten mocht worden getest. En na 24 uur klachtenvrij weer terug aan het werk moest! Dat later bleek dat men misschien tot nog wel twee weken daarna alsnog anderen kon besmetten, dat is weer ‘met de kennis van nu’ natuurlijk.

Zorgminister Hugo de Jonge probeert zich er mooi uit te lullen, ook al erfde hij de puinzooi van toenmalig minister Bruins. Dat er meer doden zijn gevallen omdat er minder werd getest, vindt De Jonge een ‘te stevige conclusie’. “Dat zal je echt rustig moeten evalueren als je voldoende afstand hebt ten opzichte van de afgelopen weken. Ik denk dat dit soort conclusies niet te onderbouwen zijn.”

Ja dit is een lastige hoor! Zeker weten of iemand besmet is of niet, en diegene op basis van die informatie wel of niet met ouderen laten werken, zou het? Zit hier misschien een verband met meer/minder doden? Ga dat maar even rustig evalueren, inderdaad. En neem de tijd.