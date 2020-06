Een grote crisis dreigt te ontstaan! ING: ruime verdubbeling faillissementen in 2021

Economen van ING voorspellen dat 2021 een waar rampjaar zal worden voor Nederland. In 2020 zal het aantal faillissementen stijgen met 40% wat neer zal komen op zo’n 4500 bedrijven die het onderspit delven. In 2021 verwachten de economen dat zo’n 6500 tot 10.000 bedrijven failliet zullen gaan. Een vreselijk vooruitzicht.

Het aantal faillissementen zal in 2021 twee tot drie(!) keer zo hoog zijn als in 2019. 2020 is al een ramp jaar voor tal van bedrijven, maar de echte harde klap zal pas komend jaar komen. De economen van ING voorspellen dat zo’n 1.5% tot 2.5% van alle bedrijven komend jaar failliet zullen gaan.

Dit zal een gigantische klap zijn voor Nederland, want dit is alsnog absurd hoog ondanks alle overheidssteun en flexibiliteit vanuit de ondernemers.

In eerste instantie dacht men dat het aantal faillissementen vele malen hoger zou zijn, gelukkig injecteerde de staat flink wat geld in de ondernemerssectoren. Toch is het bij lange na niet genoeg. In het ergste geval zullen zo’n 10.000 bedrijven ten onder gaan door betalingsachterstanden.

Winkeliers en horecaondernemers worden het hardst getroffen door de coronacrisis. Niet gek ook aangezien zij wekenlang hun deuren moesten sluiten. Voor veel horecaondernemers was ‘flexibilisering’ niet de oplossing om alsnog de kosten te kunnen dekken.

Het is afwachten wat het begrotingstekort van dit jaar zal zijn. En nog belangrijker: wie gaat dit allemaal bekostigen.